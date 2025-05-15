Kripto varlık piyasası nisanda yüzde 10,8 büyüdü

Kripto varlık piyasası nisan ayında yüzde 10,8 büyüdü. Bitcoin, ETF talebi ve azalan arz etkisiyle 105 bin dolara ulaşırken, kurumsal sermaye altcoinlere de yöneldi.

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine gelen rekor düzeydeki fon girişleri, Bitcoin’in piyasa hâkimiyetini yüzde 63 seviyesine taşıdı. Bu oran, 2021'den bu yana en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor. Bitcoin, enflasyona karşı korunma ve değer saklama aracı olarak kurumsal yatırımcılar arasında yeniden konumlanıyor.

Son dönemde 105 bin dolara kadar ulaşan Bitcoin, yıl başından bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kazandı. Bu yükseliş, ETF talebinin yanı sıra azalan arz ve artan küresel likiditeyle destekleniyor.

Altcoinlerde kurumsal rüzgâr: SUI ve SOL öne çıktı

Altcoin piyasasında da kurumsal yatırımcı ilgisinin etkisi hissediliyor. SUI, iş birlikleri ve ekosistem geliştirme faaliyetleriyle nisan ayında yüzde 54’lük değer artışı kaydetti. Solana (SOL) ise Kanada’da ilk spot ETF’sinin onaylanmasının ardından yüzde 15 yükseldi.

CeFi yeniden yükselişte

Merkezi finans (CeFi) girişimlerine yönelik yatırımlar, daha olumlu bir düzenleyici ortamın etkisiyle yeniden artış gösterdi. 2024 sonunda yüzde 6,1 olan CeFi yatırım oranı, Nisan 2025 itibarıyla yüzde 41,4’e ulaştı. Bu artış, kurumsal aktörlerin merkezi platformlara olan güveninin yeniden inşa edildiğini gösteriyor.

Zincir üzeri işlemler büyüyor, Stabilcoin’ler önde

Zincir üzerindeki veriler; ödeme, ticaret ve staking uygulamalarına olan ilginin arttığını ve kripto kullanım alanlarının olgunlaştığını ortaya koyuyor. Stabilcoin’ler, merkeziyetsiz borsalar (DEX) ve likit staking protokolleri, toplam zincir üstü işlem ücretlerinin yüzde 70’inden fazlasını oluşturdu. Bu kategoride tek başına yüzde 47,2 payla stabilcoin’ler lider konumda.

2025’in ikinci çeyreğine güçlü başlangıç

Binance Research raporu, Nisan ayında yaşanan yükselişin ardından 2025’in ikinci çeyreğine dair kripto varlık piyasasında iyimser beklentilerin güçlendiğini ortaya koyuyor. Raporda, kurumsal yatırımcı ilgisinin artarak sürmesinin yanı sıra, makro istikrar ve inovatif kullanım senaryolarının piyasayı desteklemeye devam edeceği öngörülüyor.