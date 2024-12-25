Kripto varlık transferi için yeni düzenleme: 15 bin liranın üzerine kimlik zorunluluğu geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri, kripto varlık transferlerine ilişkin önemli yenilikler getirdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) yaptığı düzenlemeler, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülükleri artırırken, sektörün daha güvenli ve şeffaf bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.

Yeni düzenlemeler, 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni yönetmelik, 15 bin TL ve üzeri kripto varlık transfer işlemlerinde hem gönderici hem de alıcı bilgilerinin detaylı bir şekilde kayıt altına alınmasını zorunlu hale getiriyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, transferlere aracılık ederken şu bilgilerin en az birini mesajlarda bulundurmak zorunda olacak:

*Gönderenin adı-soyadı veya ticaret siciline kayıtlı unvanı,

*Tüzel kişiliklerin tam adı,

*Cüzdan adresi veya işlemle ilgili referans numarası,

*Adres, doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası.

Bu bilgilerin doğruluğunun da ayrıca teyit edilmesi gerekiyor. Eğer bir kripto varlık transferi, herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine yapılıyorsa, transfere taraf olan müşteriden bu bilgilerin beyan edilmesi istenecek.