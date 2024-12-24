Kripto'da 'Stake vergisi' kapıda! IRS’den önemli açıklama

ABD İç Gelir Servisi (IRS), kripto para staking ödüllerinin vergiye tabi olduğu ve alınır alınmaz vergilendirilmesi gerektiği yönündeki duruşunu bir kez daha netleştirdi. Bloomberg’in haberine göre, IRS’nin bu tutumu, kripto staking’in yasal statüsüyle ilgili devam eden tartışmaların ve davaların odağında yer alıyor.

IRS'nin bu konudaki açıklamaları, Tezos ağında staking yapan Tennessee'li Joshua ve Jessica Jarrett çiftinin davasında gündeme geldi. Çift, staking ödüllerinin ancak satıldıklarında vergilendirilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak 20 Aralık tarihli bir mahkeme dosyasında IRS, bu iddiayı reddederek, staking ödüllerinin elde edildiği anda vergilendirilmesi gerektiğini belirtti.

IRS’nin açıklamasında, staking yoluyla elde edilen tokenlerin mahsuller, kitaplar veya üretilen mallarla aynı kategoride değerlendirilemeyeceği ifade edildi. Hükümet yetkilileri, staking ödüllerinin alınır alınmaz vergi yükümlülüğü doğurduğunu vurguladı.

Bu dava, kripto endüstrisi için önemli bir dönüm noktası olabilir. Karar, proof-of-stake blok zincirlerindeki staking ödüllerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl vergilendirileceğini belirleyerek, sektördeki oyuncular için önemli etkiler yaratabilir.

Kripto sektöründeki pek çok şirket ve yatırımcı, IRS’nin net bir yasal çerçeve oluşturmasını bekliyor. Özellikle staking işlemlerinin artan popülaritesi göz önüne alındığında, bu davanın sonucunun sektördeki regülasyonlar açısından önemli bir referans noktası olabileceği belirtiliyor.

IRS, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vergi kurallarının kripto varlıklar için de geçerli olduğunu ve mevcut yasa çerçevesinde hareket edildiğini hatırlattı. Davanın gelişmeleri, sektör oyuncuları tarafından yakından takip ediliyor.