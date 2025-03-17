Kriptoda yeni düzenlemeyle güvenlik artacak

Türkiye’nin kripto var­lık ekosistemini dü­zenleme çalışmaları çeşitli adımlarla devam edi­yor. Temmuz 2025’te krip­to varlıklara yönelik ilk ya­sal çerçevenin oluşturulma­sının ardından hafta içinde de Sermaye Piyasası Kuru­lu (SPK) tarafından hazırla­nan ve Resmi Gazete’de ya­yımlanan ikincil düzenle­melerle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş ve iş­leyiş süreçlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzen­lemelerle borsaların asgari sermaye limiti 150 milyon li­ra olarak belirlenirken sakla­ma kuruluşları için bu tutar 500 milyon lira oldu. Ayrıca, tebliğlerle borsaların müşte­ri varlıklarını sigortalayabil­mesi ve bu varlıkları sakla­ma kuruluşu lisansı alan ku­rumlarda saklamasının da önü açıldı. Borsalara, yürür­lüğe giren düzenlemelerin bü­yük bölümüne uyum için 30 Haziran’a kadar süre tanındı.

“Temel sağlamlaştı binayı birlikte çıkacağız”

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dön­mez, ikincil dü­zenlemeleri sektörün Tür­kiye’deki geli­şimi için pozi­tif bulduklarını söyledi.

Dü­zenlemelerin oldukça kapsamlı yapıldığını belirten Dönmez, şu değerlendirmede bulundu: “Biz de dahil bir­çok kripto varlık platformunu oldukça yoğun bir hazırlık ve lisans başvuru süreci bekliyor. Her yasal düzenlemenin sek­törel uygulamasında olduğu gibi bazı zorluklarla karşılaşıl­sa da gelişme alanlarının regü­latör ve piyasa yapıcıları tara­fından müzakere ve mutaba­katla iyileştirilebileceğini düşünüyorum.

Yasa ve tebliğ­lerin Türkiye için temeli sağ­lam oturttuğunu, binayı birlik­te çıkmaya devam edeceğimizi söylemek yanlış olmayacak­tır.” Dönmez, saklama hizme­tinin ayrı bir süreç şeklinde ele alınmasının doğru bir yakla­şım olduğuna işaret ederek, kullanıcıların her zaman krip­to varlıklarını kendi kişisel cüzdanlarında muhafaza etme opsiyonu olduğunu hatırlattı.

“Güçlü bir finansal yapı sahipliği gerekiyor”

Garanti BB­VA Kripto Ge­nel Müdürü Onur Güven de sektörün sağ­lıklı büyümesi ve ana akım kullanıma ula­şabilmesi için yayınlanan ikin­cil düzenlemeleri olumlu de­ğerlendirdiklerini bildirdi. Güven, “Lisans başvurusu ya­pacak kurumlarda güçlü bir fi­nansal yapı sahipliği bekleni­yor. Bunları sektörün sağlıklı şekilde gelişebilmesi ve büyü­mesi için öne çıkarılmış gerek­sinimler olarak yorumluyo­ruz” dedi.

Saklama işlemleri­nin başka kuruluşlarda yapılmasına dikkati çeken Gü­ven, şöyle konuştu: “Alım sa­tım platformlarıyla saklama hizmetlerinin ayrıştırılması müşteri varlıklarını kötü ni­yetli saldırılardan veya şirket içi zafiyetlerden korumak için etkin bir sistem oluşturmakta. Bu sebeple bu uygulamanın müşteri varlıklarını en güvenli şekilde saklanmasını sağla­mak amacıyla oluşturulduğu­nu düşünüyoruz.”

“Dünyada örnekleri var”

OKX Türkiye Yönetim Kuru­lu Başkanı Mehmet Ça­mır, Türki­ye’de krip­to varlık piya­sasını düzenleme sürecinin son teb­liğlerle önemli bir ivme kazan­dığını dile getirdi. Türkiye’nin finans sektörünü düzenleme anlamında önemli bir tecrübe­ye sahip olduğunu belirten Ça­mır, “Düzenlemeleri, sektörün gelişimine büyük katkı sağla­yacak önemli bir adım olarak görüyoruz.

Regüle edilen her sektör, çok daha sağlıklı hale geliyor. Bizim sektörümüzde de bu düzenlemeler aynı pozi­tif etkiyi gösterecektir.” değer­lendirmesinde bulundu. Ça­mır, Türkiye’deki mevcut dü­zenlemelerin diğer ülkelerde olduğu gibi kullanıcı güvenli­ğini önceliklendirdiğini ve bu anlamda dünya örneklerine paralel olduğunu söyledi.

Fi­nans dünyasındaki regülas­yonların diğer alanlardaki tec­rübelerden esinlenmesinin dünyanın her yerinde görülen bir durum olduğunu vurgula­yan Çamır, şunları kaydetti: “Saklama işlemleri ile borsa iş­lemlerinin ayrılmasının da geçmiş tecrübelerden yola çı­kılarak atılmış bir adım oldu­ğunu değerlendiriyoruz. Dün­yada örnekleri bulunan bir uy­gulama. Kullanıcılara güven verecek bir adım olarak görü­yoruz.”