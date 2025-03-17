  1. Dünya Gazetesi
  2. Kripto Para
  3. Kriptoda yeni düzenlemeyle güvenlik artacak
Takip Et

Kriptoda yeni düzenlemeyle güvenlik artacak

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş ve işleyiş süreçlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Sektör temsilcileri kararın yerinde olduğunu vurgularken, kripto para piyasasının bu düzenlemelerle daha sağlıklı hale geleceğini paylaştı.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye’nin kripto var­lık ekosistemini dü­zenleme çalışmaları çeşitli adımlarla devam edi­yor. Temmuz 2025’te krip­to varlıklara yönelik ilk ya­sal çerçevenin oluşturulma­sının ardından hafta içinde de Sermaye Piyasası Kuru­lu (SPK) tarafından hazırla­nan ve Resmi Gazete’de ya­yımlanan ikincil düzenle­melerle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş ve iş­leyiş süreçlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzen­lemelerle borsaların asgari sermaye limiti 150 milyon li­ra olarak belirlenirken sakla­ma kuruluşları için bu tutar 500 milyon lira oldu. Ayrıca, tebliğlerle borsaların müşte­ri varlıklarını sigortalayabil­mesi ve bu varlıkları sakla­ma kuruluşu lisansı alan ku­rumlarda saklamasının da önü açıldı. Borsalara, yürür­lüğe giren düzenlemelerin bü­yük bölümüne uyum için 30 Haziran’a kadar süre tanındı.

“Temel sağlamlaştı binayı birlikte çıkacağız”

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dön­mez, ikincil dü­zenlemeleri sektörün Tür­kiye’deki geli­şimi için pozi­tif bulduklarını söyledi.

Dü­zenlemelerin oldukça kapsamlı yapıldığını belirten Dönmez, şu değerlendirmede bulundu: “Biz de dahil bir­çok kripto varlık platformunu oldukça yoğun bir hazırlık ve lisans başvuru süreci bekliyor. Her yasal düzenlemenin sek­törel uygulamasında olduğu gibi bazı zorluklarla karşılaşıl­sa da gelişme alanlarının regü­latör ve piyasa yapıcıları tara­fından müzakere ve mutaba­katla iyileştirilebileceğini düşünüyorum.

Yasa ve tebliğ­lerin Türkiye için temeli sağ­lam oturttuğunu, binayı birlik­te çıkmaya devam edeceğimizi söylemek yanlış olmayacak­tır.” Dönmez, saklama hizme­tinin ayrı bir süreç şeklinde ele alınmasının doğru bir yakla­şım olduğuna işaret ederek, kullanıcıların her zaman krip­to varlıklarını kendi kişisel cüzdanlarında muhafaza etme opsiyonu olduğunu hatırlattı.

“Güçlü bir finansal yapı sahipliği gerekiyor”

Garanti BB­VA Kripto Ge­nel Müdürü Onur Güven de sektörün sağ­lıklı büyümesi ve ana akım kullanıma ula­şabilmesi için yayınlanan ikin­cil düzenlemeleri olumlu de­ğerlendirdiklerini bildirdi. Güven, “Lisans başvurusu ya­pacak kurumlarda güçlü bir fi­nansal yapı sahipliği bekleni­yor. Bunları sektörün sağlıklı şekilde gelişebilmesi ve büyü­mesi için öne çıkarılmış gerek­sinimler olarak yorumluyo­ruz” dedi.

Saklama işlemleri­nin başka kuruluşlarda yapılmasına dikkati çeken Gü­ven, şöyle konuştu: “Alım sa­tım platformlarıyla saklama hizmetlerinin ayrıştırılması müşteri varlıklarını kötü ni­yetli saldırılardan veya şirket içi zafiyetlerden korumak için etkin bir sistem oluşturmakta. Bu sebeple bu uygulamanın müşteri varlıklarını en güvenli şekilde saklanmasını sağla­mak amacıyla oluşturulduğu­nu düşünüyoruz.”

“Dünyada örnekleri var”

OKX Türkiye Yönetim Kuru­lu Başkanı Mehmet Ça­mır, Türki­ye’de krip­to varlık piya­sasını düzenleme sürecinin son teb­liğlerle önemli bir ivme kazan­dığını dile getirdi. Türkiye’nin finans sektörünü düzenleme anlamında önemli bir tecrübe­ye sahip olduğunu belirten Ça­mır, “Düzenlemeleri, sektörün gelişimine büyük katkı sağla­yacak önemli bir adım olarak görüyoruz.

Regüle edilen her sektör, çok daha sağlıklı hale geliyor. Bizim sektörümüzde de bu düzenlemeler aynı pozi­tif etkiyi gösterecektir.” değer­lendirmesinde bulundu. Ça­mır, Türkiye’deki mevcut dü­zenlemelerin diğer ülkelerde olduğu gibi kullanıcı güvenli­ğini önceliklendirdiğini ve bu anlamda dünya örneklerine paralel olduğunu söyledi.

Fi­nans dünyasındaki regülas­yonların diğer alanlardaki tec­rübelerden esinlenmesinin dünyanın her yerinde görülen bir durum olduğunu vurgula­yan Çamır, şunları kaydetti: “Saklama işlemleri ile borsa iş­lemlerinin ayrılmasının da geçmiş tecrübelerden yola çı­kılarak atılmış bir adım oldu­ğunu değerlendiriyoruz. Dün­yada örnekleri bulunan bir uy­gulama. Kullanıcılara güven verecek bir adım olarak görü­yoruz.”