Küresel alım satım platformu BitDelta, Türkiye piyasasına açılacak

Türkiye’deki yatırımcıların çeşitli varlık ve alternatiflere yönelmesi, küresel alım satım platformunu harekete geçirdi. 120’den fazla ülkede hizmet veren BitDelta, Türkiye piyasasına açılacağını duyurdu. BitDelta, kapsamlı ürün ve hizmet yelpazesini Türkiye’deki yatırımcılara özel tasarımlarla sunmanın yanı sıra, geleneksel veya dijital varlık alım satımlarını tek bir platformda birleştirebilecekleri bütünsel yatırım konsepti oluşturdu.

"Türkiye’deki her seviyeden kullanıcının farklı finansal araçlara ulaşabilmesini sağlayacağız"

Platformlarındaki hisse senedi, emtia, kripto, forex gibi varlıklarla kullanıcıların finansal yolculuklarına çeşitlilik kattıklarını belirten BitDelta Global Satış Direktörü David Huseinzade, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Yatırım fırsatlarına erişimin demokratikleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye piyasasına açılma kararımızı da bu misyondan hareketle aldık. Böylece Türkiye’deki her seviyeden kullanıcının farklı finansal araçlara ulaşabilmesine olanak tanıyacağız. Finansal deneyimlerine güvenli bir şekilde yön vermesini mümkün kılacağız. Türk yatırımcılar, diğer ülkelerdekilerle aynı iştaha sahip olmasına rağmen, davranış modelleri ekonomik koşullara bağlı olarak farklılık gösteriyor. Biz de bu yöndeki özel hizmetlerimizle onların ihtiyaçlarını karşılayacağız.”

BitDelta Global Satış Direktörü David Huseinzade, “Türk yatırımcılar, enflasyon ve ekonomik dalgalanmalara bağlı kalmamak için yüksek getiri potansiyeli barındıran ve dijital değer deposu olan kripto varlık birimlerine yöneliyor. Farklı finans varlıklarına da yatırım yapmak isteyenler ise geleneksel varlıklar, türevler ve daha fazlasını içeren, çok çeşitli yatırım varlıkları barındıran platformları arıyor. BitDelta olarak Türk yatırımcılardan oluşan topluluğumuza portföylerini çeşitlendirmelerine olanak tanıyan güvenli bir platform sunuyoruz. Geleneksel veya dijital varlık alım satımlarını tek bir platformdan yapabilmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcıların özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış hizmetler geliştirmeye odaklandıklarını söyleyen Huseinzade, “Erişilebilirliğin, kullanım kolaylığının ve yerelleştirilmiş desteğin çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, platformumuzu kartlarla kripto satın alma seçeneği, kripto dönüştürücü, çoklu varlık işlemleri ve yakında çıkacak olan MT5 İşlemler de dahil olmak üzere, kusursuz bir kullanıcı deneyimiyle Türk yatırımcıların tercihlerine hitap edecek şekilde tasarladık. Gelişmiş alım satım araçlarına yönelik küresel taleple uyumlu çalışan BitDelta platformumuz, her seviyedeki kullanıcının finansal yolculuğuna başlamasına olanak tanıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni kullanıcılar 500 dolara kadar ödül kazanbilecek

Türk yatırımcılar için çeşitli kampanyalar oluşturduklarının altını çizen David Huseinzade, “Yeni kullanıcıların 500 dolara kadar ödül kazanma şansına sahip olabileceği bir ‘BitDelta’ya hoş geldin’ bonusumuz ve referans ödüllerinden işlem komisyonu kazanmak için çoklu bir program oluşturduk. Öte yandan, topluluğumuzun yatırım ve alım satım için çeşitli kripto varlık birimlerine yönelik artan ihtiyacını karşılamak amacıyla, platformumuzda 30'dan fazla yeni kripto token listeledik. ‘Her finansal işleminiz önem taşır’ mottosuyla deneyim seviyeleri ne olursa olsun, alım satım işlemlerini herkes için erişilebilir ve kârlı hale getirmeye çalışıyoruz. Kripto spot işlemleri, türev işlemi, sıfır ücretli kripto dönüştürücüler ve BitDelta Akademisi gibi eğitim kaynakları, alım satım webinarları ve topluluk kanalları gibi kapsamlı bir hizmet paketi sunuyoruz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Fireblocks gibi önde gelen küresel depolamaların kullanımı da dahil olmak üzere güvenlik özelliklerimiz, kullanıcılarımızın varlıkları için ek bir koruma katmanı sağlayarak bizi rekabetçi finansal alım satım ortamında güvenli bir platform olarak öne çıkarıyor. Bu başarılarımızdan hareketle global çapta da büyümeyi sürdüreceğiz.”