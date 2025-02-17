LIBRA kripto para skandalı! Dolandırıcılıkla suçlanan Arjantin Başkanı Milei'nin görevden alınması talep ediliyor!

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei, az bilinen bir kripto para birimi olan LIBRA'yı tanıtmasının ardından sert eleştirilerin hedefi oldu. CNN’in haberine göre, Milei, 14 Şubat’ta X platformundaki paylaşımında LIBRA'nın Arjantin ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

Ancak paylaşımın ardından LIBRA'nın fiyatı hızla yükselip ani bir düşüş yaşadı. Bu durum, çok sayıda yatırımcının zarar etmesine yol açtı. Gelen tepkiler üzerine Milei paylaşımını sildi ve projenin detaylarını öğrendikten sonra desteklemekten vazgeçtiğini açıkladı.

Muhalefet milletvekilleri, Milei’yi "dolandırıcılığı teşvik etmekle" suçlayarak görevden alınması için girişimde bulunacaklarını duyurdu. Konuyla ilgili olarak Arjantin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi soruşturma başlattı.

Öte yandan, hükümet kanadı suçlamaları reddediyor. Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, Başkan Milei'yi savunarak, “Başkan, ifade özgürlüğü çerçevesinde istediği konuları gündeme getirme hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı. Milei’ye yakın kaynaklar da görevden alınma olasılığını düşük gördüklerini belirtti.

Arjantin kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay, Milei'nin ekonomi politikalarına dair soru işaretlerini artırırken, hükümet üzerindeki baskıyı da güçlendirmiş durumda.