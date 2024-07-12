MKK kripto varlıkların kaydi saklaması için göreve hazır

Birol BOZKURT

Sermaye piyasaları ya­tırımcılarının piya­sa katılım eğilimleri­ni ölçümleyerek, Veri Analiz Platformu’nda (VAP) yayım­lamaya başlayan Merkezi Ka­yıt Kuruluşu (MKK), Risk Eği­lim Endeksi (REKS) tanıtım toplantısı düzenledi. Burada REKS endeksi ile ilgili detay­ları paylaşan MKK Genel Mü­dürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, kripto var­lıklar yasa tasarısı ile ilgili de konuştu.

Dr. Arıkan konuy­la ilgili şunları söyledi; “Res­mi Gazete’de yayımlanan ya­sada MKK’ya verilmiş bir gö­rev olmamasına rağmen daha sonra yapılacak düzenleme­lerle aracı kurumlardan alı­nacak verilerin kaydi sakla­masını yapmak için biz hazır­lıklarımızı yaptık. Bu konuda görevin MKK’ya verilmesini bekliyoruz. Açıkçası bu göre­vi yapacak başka bir kurum da yok. Bize bir talep gelmesi ha­linde çok hızlı bir şekilde veri­leri canlıya çıkabileceğimiz alt yapımız bulunuyor” dedi.

REKS yatırımcıların risk eğilimlerini ortaya koyuyor

REKS ile sermaye piyasaları yatırımcılarının piyasa katılım eğilimlerini ölçümleyen MKK, bu endeksi VAP’ta yayımlıyor. REKS, değişen ve gelişen piya­sa koşulları sonucu oluşurken, yatırımcıların davranışları üzerinden güncel risk eğilim­lerini ortaya koyuyor. Farklı yatırımcı grupları bazında he­saplanan REKS, esnek ve di­namik hesaplama yöntemi ile herhangi bir yatırımcı gru­bunda özelleştirme ve dönem­ler arasında karşılaştırma gibi birçok kolaylık sağlıyor.

Yatırımcıların yatırım yapma iştahı ölçülüyor

Risk iştahı genel anlamda fi­nansal piyasalarda yatırımcı­ların yatırım yapma isteklerini gösteren bir ölçüt olarak kul­lanılıyor. REKS, bu çerçevede yatırımcıların risk alma eği­limleri üzerinden oluşturulan risk iştahını ölçümleyen ve di­namik yapıda oluşturulan bir endeks olarak dikkati çekiyor. Endeksin hesaplanmasına, ya­tırımcı bazında pay senetleri ve pay senedine yatırım yapan yatırım şemsiye fon verileri dahil ediliyor. REKS yerli-ya­bancı, bireysel-kurumsal ve nitelikli yatırımcılar gibi farklı yatırımcı gruplarında ayrı ay­rı hesaplanıyor ve gösteriliyor.

Güncel finansal veriler kullanılıyor

İlgili yıl için güncel geliş­meler doğrultusunda oluşan finansal veriler kullanılarak eşik değerler hesaplanırken, oluşan yatırımcı kümesinden REKS değeri hesaplanarak pi­yasa dinamiklerinin en güç­lü şekilde yansıtılması sağla­nıyor. Eşik değeri hesabında “dolar kuru”, “işsizlik rakamı”, “dolar cinsinden kişi başı Gay­ri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme oranı” ve “TL cinsinden orta­lama portföy değerleri” kulla­nılıyor ve bunlar her yıl için dö­nemin makro ekonomik koşul­larına göre güncelleniyor.

“Veri analizi büyük önem taşıyor”

Endekse ilişkin değerlendir­mede bulunan MKK Genel Mü­dürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arıkan, sermaye piyasalarının her geçen gün büyüdüğü, yatı­rımcı sayısının rekor düzeyde artış gösterdiği bir dönemde veri analizinin büyük önem ta­şıdığını belirtti.

Arıkan, “MKK olarak, güvenle kaydi saklama­sını yürüttüğümüz verilerin anlamlandırılarak piyasaları­mızın faydasına sunulması, ya­tırımcıların finansal okurya­zarlık seviyesinin artırılması ve yatırım ekosisteminin gelişme­si için yeni endeksleri hayata geçiriyoruz. Son olarak REKS’i bu amaçla geliştirerek MKK Veri Analiz Platformu VAP üze­rinden kamuyla paylaşmaya başladık” dedi.

Dolaylı yatırımcı sayısı 10 milyonu geçti

Sermaye piyasalarına son zamanlarda artan ilginin memnuniyet verici olduğunu söyleyen MKK Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hisse senedi içerikli fonlara yatırım yapan yatırımcıları ve BES hisse fonlarını da dikkate aldığımız zaman bugün 7,5 milyon olarak açıkladığımız pay senedi yatırımcı sayısı dolaylı yollardan yatırım yapanlarla birlikte 10 milyonu geçiyor.

Son dönemde kadın yatırımcı sayısında da ciddi bir artış görüyoruz. Bu son derece memnuniyet verici bir gelişme. Bunun daha da artmasını arzu ediyoruz. Borsada şu anda 500’den fazla şirket halka arz olmuş durumda. Bu sayının birkaç yıl içerisinde bini geçmesini umuyoruz.

Yatırımcı sayısının da 18-20 milyon seviyelerine çıkmaması için hiçbir sebep yok. Bizim paylaştığımız veriler finansal okuryazarlığa katkı sağlıyor. Son olarak yayınlamaya başladığımız REKS endeksi de yerli, yabancı, bireysel, kurumsal gibi yatırımcı sınıflandırmalarıyla yatırımcıların risk eğilimlerini haftalık, aylık, yıllık değişimleriyle ortaya koyacak ve piyasalarımızın gelişimine yönelik analizlere ışık tutabilecek” dedi.