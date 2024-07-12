MKK kripto varlıkların kaydi saklaması için göreve hazır
Yatırımcıların risk iştahını gösteren Risk Eğilim Endeksi (REKS), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanmaya başladı. REKS’in finansal okuryazarlığa önemli bir destek vereceğini söyleyen MKK Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan, “Kripto varlıkların kaydi saklaması için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Görev verilmesi halinde hizmet vermeye hazırız” dedi.
Birol BOZKURT
Sermaye piyasaları yatırımcılarının piyasa katılım eğilimlerini ölçümleyerek, Veri Analiz Platformu’nda (VAP) yayımlamaya başlayan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Risk Eğilim Endeksi (REKS) tanıtım toplantısı düzenledi. Burada REKS endeksi ile ilgili detayları paylaşan MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, kripto varlıklar yasa tasarısı ile ilgili de konuştu.
Dr. Arıkan konuyla ilgili şunları söyledi; “Resmi Gazete’de yayımlanan yasada MKK’ya verilmiş bir görev olmamasına rağmen daha sonra yapılacak düzenlemelerle aracı kurumlardan alınacak verilerin kaydi saklamasını yapmak için biz hazırlıklarımızı yaptık. Bu konuda görevin MKK’ya verilmesini bekliyoruz. Açıkçası bu görevi yapacak başka bir kurum da yok. Bize bir talep gelmesi halinde çok hızlı bir şekilde verileri canlıya çıkabileceğimiz alt yapımız bulunuyor” dedi.
REKS yatırımcıların risk eğilimlerini ortaya koyuyor
REKS ile sermaye piyasaları yatırımcılarının piyasa katılım eğilimlerini ölçümleyen MKK, bu endeksi VAP’ta yayımlıyor. REKS, değişen ve gelişen piyasa koşulları sonucu oluşurken, yatırımcıların davranışları üzerinden güncel risk eğilimlerini ortaya koyuyor. Farklı yatırımcı grupları bazında hesaplanan REKS, esnek ve dinamik hesaplama yöntemi ile herhangi bir yatırımcı grubunda özelleştirme ve dönemler arasında karşılaştırma gibi birçok kolaylık sağlıyor.
Yatırımcıların yatırım yapma iştahı ölçülüyor
Risk iştahı genel anlamda finansal piyasalarda yatırımcıların yatırım yapma isteklerini gösteren bir ölçüt olarak kullanılıyor. REKS, bu çerçevede yatırımcıların risk alma eğilimleri üzerinden oluşturulan risk iştahını ölçümleyen ve dinamik yapıda oluşturulan bir endeks olarak dikkati çekiyor. Endeksin hesaplanmasına, yatırımcı bazında pay senetleri ve pay senedine yatırım yapan yatırım şemsiye fon verileri dahil ediliyor. REKS yerli-yabancı, bireysel-kurumsal ve nitelikli yatırımcılar gibi farklı yatırımcı gruplarında ayrı ayrı hesaplanıyor ve gösteriliyor.
Güncel finansal veriler kullanılıyor
İlgili yıl için güncel gelişmeler doğrultusunda oluşan finansal veriler kullanılarak eşik değerler hesaplanırken, oluşan yatırımcı kümesinden REKS değeri hesaplanarak piyasa dinamiklerinin en güçlü şekilde yansıtılması sağlanıyor. Eşik değeri hesabında “dolar kuru”, “işsizlik rakamı”, “dolar cinsinden kişi başı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme oranı” ve “TL cinsinden ortalama portföy değerleri” kullanılıyor ve bunlar her yıl için dönemin makro ekonomik koşullarına göre güncelleniyor.
“Veri analizi büyük önem taşıyor”
Endekse ilişkin değerlendirmede bulunan MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arıkan, sermaye piyasalarının her geçen gün büyüdüğü, yatırımcı sayısının rekor düzeyde artış gösterdiği bir dönemde veri analizinin büyük önem taşıdığını belirtti.
Arıkan, “MKK olarak, güvenle kaydi saklamasını yürüttüğümüz verilerin anlamlandırılarak piyasalarımızın faydasına sunulması, yatırımcıların finansal okuryazarlık seviyesinin artırılması ve yatırım ekosisteminin gelişmesi için yeni endeksleri hayata geçiriyoruz. Son olarak REKS’i bu amaçla geliştirerek MKK Veri Analiz Platformu VAP üzerinden kamuyla paylaşmaya başladık” dedi.
Dolaylı yatırımcı sayısı 10 milyonu geçti
Sermaye piyasalarına son zamanlarda artan ilginin memnuniyet verici olduğunu söyleyen MKK Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hisse senedi içerikli fonlara yatırım yapan yatırımcıları ve BES hisse fonlarını da dikkate aldığımız zaman bugün 7,5 milyon olarak açıkladığımız pay senedi yatırımcı sayısı dolaylı yollardan yatırım yapanlarla birlikte 10 milyonu geçiyor.
Son dönemde kadın yatırımcı sayısında da ciddi bir artış görüyoruz. Bu son derece memnuniyet verici bir gelişme. Bunun daha da artmasını arzu ediyoruz. Borsada şu anda 500’den fazla şirket halka arz olmuş durumda. Bu sayının birkaç yıl içerisinde bini geçmesini umuyoruz.
Yatırımcı sayısının da 18-20 milyon seviyelerine çıkmaması için hiçbir sebep yok. Bizim paylaştığımız veriler finansal okuryazarlığa katkı sağlıyor. Son olarak yayınlamaya başladığımız REKS endeksi de yerli, yabancı, bireysel, kurumsal gibi yatırımcı sınıflandırmalarıyla yatırımcıların risk eğilimlerini haftalık, aylık, yıllık değişimleriyle ortaya koyacak ve piyasalarımızın gelişimine yönelik analizlere ışık tutabilecek” dedi.