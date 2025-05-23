OKX TR ödenmiş sermayesini 807 milyon TL’ye yükseltti

Türkiye’de kripto paralara ilişkin yasal çerçevenin, ikincil düzenlemelerin de yürürlüğe girmesiyle netleşmesi, kripto para borsalarının Türkiye’ye yönelik yatırımlarına da hız verdi.

Şubat 2024’ten bu yana Türkiye’ye özel uygulamalarıyla, ülkemizde yerleşik bir şirket olarak faaliyet gösteren OKX TR bu kapsamda ödenmiş sermayesini 807 milyon TL’ye yükseltti. Son sermaye artışını Aralık 2024'te yapan OKX TR, %223 artışla doğrudan bir kripto para borsası şirketi olarak kurulmuş şirketler arasında en yüksek sermayeye ulaştı.

OKX TR’nin ödenmiş sermayesi yasal gereksinimin 5 katından fazlasına ulaştı

Mart 2025'te Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarını ilgilendiren ikincil düzenlemeler kapsamında, asgari sermaye şartı kripto para borsaları için 150 milyon TL, saklama kuruluşları içinse 500 milyon TL olarak belirlenmişti. OKX TR, Aralık 2024 itibarıyla 250 milyon TL olan sermayesini %223 artışla 807 milyon TL’ye yükselterek, ödenmiş sermayesini asgari gereksinimin 5 katına çıkarmış oldu. OKX TR bu hamleyle kripto sektöründe faaliyet gösteren ve odağı yalnızca kripto olan şirketler arasında en yüksek sermayeye sahip platform unvanını elde etti.

“Sermaye artırımını yurt dışından doğrudan yatırımla sağladık”

Türkiye'ye ilk adım attıklarında sektörde sermaye şartı bulunmadığı halde güçlü bir başlangıç yaptıklarına dikkat çeken OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, son sermaye artışına dair görüşlerini şöyle paylaştı:

“OKX, Türkiye'de ofis açacağını ilk olarak Mayıs 2023'te duyurdu ve 116 milyon TL sermaye ile OKX TR şirketini kurdu. Şubat 2024'te Türkiye'ye özel ürünlerimizi ve platformumuzu, OKX Küresel Başkanı Hong Fang'ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz lansmanda tanıttık. O gün söylediğimizi bugün yinelemek isterim: OKX, Türkiye’ye kalıcı olmaya geldi. Akabinde regülasyon çalışmaları ilerledi ve asgari sermaye şartı 50 milyon TL olarak ilan edildi. Bir başka ifadeyle, Türkiye'ye geldiğimiz an itibarıyla, yasal gereksinimlerin çok üzerinde bir sermayeyle başlamış olduk. Türkiye'ye olan inancımızın bir göstergesi olarak da sermayemizi 250 milyon TL'ye yükselttik. Attığımız bu adımın ne kadar doğru olduğu, asgari sermaye şartının 150 milyon TL'ye yükseltilmesiyle teyit edildi.”

Mehmet Çamır sözlerine şöyle devam etti: “OKX TR olarak her zaman asgari sınırın oldukça üzerinde ve güçlü bir sermayeye sahip olma prensibiyle hareket ediyoruz. Türkiye'de kalıcı olma amacımızın ek bir kanıtı olarak, bir kez daha sermaye artırdık ve 807 milyon TL'ye yükselttik. OKX TR, bu sermaye artışıyla Türkiye pazarına bağlılığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Sermaye artırımını, yurt dışından doğrudan yatırım getirmek suretiyle yapmanın mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz. Sektörümüzün ülkemize yatırım çekmek için oynayabileceği önemli rolün en iyi örneğinin OKX'in yaptığı yatırımlar olduğunu düşünüyorum.”

OKX TR'den arka arkaya önemli duyurular

Türkiye'de yürürlüğe giren yasal düzenlemelere göre, daha önce ön başvuru yaparak Faaliyette Bulunanlar Listesi'ne giren kuruluşların 30 Haziran 2025'e kadar kripto varlık hizmet sağlayıcı faaliyet izni başvurularını tamamlaması gerekiyor. Faaliyet izni sürecinde son dönemece girilirken OKX TR, arka arkaya gelen hamlelerle sektörün güçlü platformlarından biri olma kararlılığına dikkat çekiyor.