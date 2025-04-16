OKX ve Standard Chartered öncü pilot program için işbirliği yapacak

Yenilikçi kripto varlık borsası ve teknoloji şirketi OKX, alanında öncü bir teminat yansıtma (collateral mirroring) programı için Standard Chartered ile işbirliğine gideceğini duyurdu. Franklin Templeton ve Brevan Howard Digital gibi kuruluşların katılımını da içeren işbirliği, kurumsal müşterilerin kripto varlıkları ve tokenize edilmiş para piyasası fonlarını borsa dışı teminat olarak kullanmalarını sağlayacak.

OKX’ten yapılan açıklamaya göre Standard Chartered’ın Dubai Finansal Hizmetler Kurumu tarafından regüle edilen Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) bağımsız, regüle saklama kuruluşu olarak konumlanacağı projede, Dubai’de sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) lisansı sahibi olan OKX, teminat olarak tutulan dijital varlıkların kullanılabileceği borsa rolünü üstlenecek. Küresel fon yöneticisi Franklin Templeton tarafından işletilen bir dizi para piyasası fonunun program kapsamında sunulan teminat amaçlı ilk ürünler olacağı belirtilirken, Brevan Howard'ın kripto ve dijital varlık birimi Brevan Howard Digital da programdan yararlanan ilk kurumsal yatırımcılar arasında yer alacak.

Dünya devleri bir arada

OKX'in Birleşik Krallık merkezli çok uluslu banka ve saklama kuruluşu Standard Chartered ile başlattığı pilot programın katılımcıları arasında dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden biri olan Franklin Templeton da yer alacak. Dubai Sanal Varlık Düzenleme Kurumu’nun (VARA) düzenleyici çerçevesi içinde bir pilot program olarak başlatılan işbirliği, mevcut dijital varlık süreçlerinde önemli bir risk unsuru olarak görülen karşı taraf riskine karşı koruma sağlayacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “OKX, faaliyet gösterdiği pazarlarda düzenlemelerin müsaade ettiği ölçüde geleneksel finans ve blokzinciri kesişimini güçlendirecek adımlar atmayı sürdürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde başlatılan bu proje, iki sektörün birlikte çalışabilirliğinin güçlü örneklerinden biri olma özelliği taşırken, OKX’in küresel pazarlarda kazandığı güveni de bir kez daha somutlaştırıyor. OKX’in küresel vizyonunu Türkiye pazarında temsil eden OKX TR olarak ülkemizde de düzenleyici çerçevenin gelişmesiyle benzer inovasyonları hayata geçirmek için heyecan duyuyoruz. Bugüne dek kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik imza attığımız banka işbirlikleri, bu konudaki kararlığımızın kanıtı” dedi.

Kripto varlıklar ve tokenize para piyasası fonları, teminat olacak

OKX-SCB olarak da adlandırılan pilot program, kurumsal müşterilerin kripto varlıkları ve tokenleştirilmiş para piyasası fonlarını ticaret için borsa dışı teminat olarak kullanmalarını sağlıyor. Saklama kuruluşu olarak Global Systemically Important Banks (G-SIBs) listesinde yer alan Standard Chartered’ın konumlanacağı proje, bu yönüyle kurumsal müşteriler için güvenliği ve sermaye verimliliğini de önemli ölçüde artırıyor.

Franklin Templeton’ın program kapsamında sunulacak bir dizi para piyasası fonunun ilki olacağını kaydeden OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “Bu işbirliği sayesinde OKX’in globaldeki kurumsal müşterileri, Franklin Templeton’ın Dijital Varlıklar Ekibi tarafından geliştirilen zincir üstü varlıklara erişim kazanacak. OKX, bu varlıkların müşterilerin finansal ve operasyonel yapılarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesi için çalışacak. Çok uluslu bir banka, itibarlı bir küresel borsa ve önde gelen varlık yöneticilerini bir araya getiren proje, geleneksel finans ve blokzinciri kesişiminin en güncel örneklerinden biri” ifadelerini kullandı.

“Endüstri standardını belirliyor”

OKX’in küresel kripto varlık borsaları arasındaki konumunun yanı sıra, bugün ana akıma dönüşen blokzinciri ekosistemi ve geleneksel finans arasında köprü kurduğuna dikkat çeken OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Standard Chartered ve OKX’i buluşturan bu işbirliği, mevcut ve potansiyel kurumsal müşterilerin güvenilir bir ortamda büyük ölçekte ticaret sermayesi dağıtabilmesi için bir endüstri standardı belirliyor. Geleneksel finans ve merkeziyetsiz teknolojiler arasındaki bu yenilikçi birliktelik, OKX’in blokzinciri tabanlı gelişmiş finansal hizmetler sunma anlayışını bir kez daha vurguluyor. Şubat 2024’ten bu yana OKX’in büyüme merkezlerinden biri olan OKX TR olarak biz de ülkemizde kripto varlıklara dair yasal düzenlemeleri yakından izliyor, %100 uyum prensibinden ödün vermeden blokzinciri teknolojilerinin yeni kullanım alanlarını keşfetmek için sabırsızlanıyoruz.”