Otomatik Yatırım (Auto-Invest) aracı Binance TR’de!

Anlık kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duyulmadan kripto para piyasasındaki değişimlere karşı yatırımcıları korumak amacıyla tasarlanan Otomatik Yatırım aracı, kısa ve orta vadeli yatırımlarda zarar riskini düşürmeyi hedefliyor. Kullanıcıların seçtikleri kripto paraları yine kendi belirledikleri zaman aralıklarında satın alan Otomatik Yatırım aracı, tek seferde alım yapmanın maliyet riskini zamana yayarak yatırımcıların belirli bir fiyat ortalamasına sahip olmasını sağlıyor.

Kripto piyasasında yatırım yapmanın stressiz yolu: ‘Otomatik Yatırım’

Kullanıcılar, Binance TR web sitesi veya uygulaması üzerinden ana sayfa üzerinden Otomatik Yatırım’a ulaşabilir ve sınırsız sayıda yatırım planı oluşturabilirler. Binance Türkiye kullanıcıları Otomatik Yatırım planlarını günlük, haftalık, iki haftalık, aylık ve hatta saatlik olarak belirleyebilir; daha sonra oluşturdukları planı düzenleyerek yatırım tutarını veya sıklığını değiştirebilirler.

Yatırımın stressiz yolu Otomatik Yatırım, kullanıcılara halihazırda Binance TR’de listelenmiş yüzlerce kripto paraya, Türk Lirası ya da USDT ile yatırım yapma imkânı tanıyor.