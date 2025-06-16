Paribu’nun 5 yıldızlı sponsorları arasında yer aldığı Money20/20 Europe sona erdi

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve 2017’den bu yana kripto varlık alanının gelişimine öncülük eden Paribu’nun 5 yıldızlı sponsorları arasında olduğu Money20/20 Europe, 5 Haziran’da sona erdi. Finansal teknoloji sektörünün buluşma noktası kabul edilen ve 3 - 5 Haziran 2025 tarihlerinde Amsterdam’da gerçekleştirilen etkinlik, finansal hizmetler, bankacılık, ödemeler, web3, blokzincir ve dijital varlık alanlarında faaliyet gösteren küresel şirketleri bir araya getirdi.

Paribu’nun ajandasında Paribu Custody vardı

Money20/20 Europe’a Paribu Kurucusu ve CEO'su Yasin Oral liderliğindeki 9 kişilik bir ekiple katılan Paribu’nun gündeminde, dünyanın sayılı kurumsal düzeyde dijital varlık saklama çözümlerinden biri olan Paribu Custody vardı. Paribu Custody Direktörü Mehmet Hüseyin Kafadar, gerçekleştirdiği ürün sunumuyla Paribu Custody’nin dijital varlık saklama ve yönetmede yeni standartlar belirleyen özelliklerini küresel finans ve teknoloji ekosistemiyle paylaştı. Paribu Custody’nin MPC, SGX ve HSM teknolojilerini birleştiren çok katmanlı güvenlik mimarisi ColdShield®’a ve staking, tokenizasyon, birlikte çalışabilirlik, API entegrasyonu gibi özelliklerine dair ayrıntılı bilgi edinme fırsatı buldu.

ArtGen ile Paribu Self’i deneyimleme imkânı sunuldu

Money20/20 Europe, bu yıl dünyanın dört bir yanından finans ve teknoloji karar alıcılarını "Digital DNA", "Beyond Fintech", "Embedded Intelligence" ve "Governance 2.0" temaları etrafında bir araya getirdi. Zirvenin bu yılki edisyonu, geleneksel ve merkeziyetsiz finans kesişimindeki yeniliklerin ele alındığı yoğun bir programa ev sahipliği yaptı.

Paribu standının ziyaretçileri, yapay zeka destekli dijital sanat platformu ArtGen’i kullanarak Paribu’nun bireyler ve girişimciler için sunduğu kripto varlık cüzdanı Paribu Self’i deneyimleme fırsatı buldu. ArtGen ile kendi sanat eserlerini oluşturan ziyaretçiler, ürettikleri sanat eserlerinin NFT’lerine sahip oldu.

Paribu küresel görünürlüğünü güçlendiriyor

Paribu, 2024 sonunda duyurduğu kurumsal düzeyde dijital varlık saklama çözümü Paribu Custody'nin uluslararası pazarlardaki bilinirliğini artırmak için küresel adımlarına hız verdi. Money20/20 Europe'tan önce nisan ayında Paris Blockchain Week 2025'e sponsor olan Paribu, şubat ayında da Web Summit Qatar 2025'in partnerleri arasında yer almıştı.