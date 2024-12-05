Peş peşe rekor kıran Bitcoin neden yükseliyor? Kısa dönem hedefler neler? Kriptonun geleceği ne?

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın en büyük yüksek hacimli kripto para Bitcoin için "Altın gibi ancak dijital" ifadesini kullanmasının ardından kripto paralarda bir kez daha yukarı yönlü hareket görüldü.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,57 trilyon dolara yükselirken, 101.955 doları gören Bitcoin'in piyasa değeri 2,01 trilyon doları buldu. Bitcoin ETF’lerine dün 556,8 milyon dolar para girişi oldu.

Bitcoin neden yükseliyor?

CoinTR Araştırma Departmanı, kripto paralarda son dönemdeki yükselişin nedenlerini sıraladı.

Buna göre ABD'de Donald Trump'ın seçimi kazanmasının ardından kripo para dostu isimleri atamasının ardından piyasalar hareketlendi.

Bitcoin ETF’lerinin onaylanması, arz-talep dengesi ve makroekonomik koşulların Bitcoin'in yükselişinde rol aldığı kaydedildi.

CoinTR Araştırma Departmanı, Bitcoin'in teknik analizinde şu ifadeleri kullandı: "Bitcoin, 94.438 dolar seviyesinden aldığı destekle güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayarak 99.691 dolardaki önceki en yüksek seviyesini aştı ve 104.107 dolara kadar yükselerek yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak bu seviyede karşılaşılan satış baskısıyla birlikte 101.278 dolara kadar geri çekildi.

Analiz sırasında 101.864 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, 99.691 dolar destek seviyesini koruyabilirse tekrar 104.107 dolara bir yükseliş yapabilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılım gerçekleşmesi durumunda fiyatın 110.000 dolar seviyesine kadar yükselmesi beklenebilir. Diğer yandan Bitcoin’in 99.691 dolar desteğini kaybetmesi durumunda 97.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Bu bölgede de tutunamaması halinde düzeltme hareketi daha da derinleşerek 93.240 dolar seviyesindeki kritik destek bölgesine kadar devam edebilir."