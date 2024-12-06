Phantom Wallet ve Sui’den önemli işbirliği

Performansı, hızı ve ölçeklenebilirliğiyle 2024'ün en hızlı büyüyen blokzinciri ağlarından biri olan Sui'nin geliştiricisi Sui Vakfı, Sui ağının aylık 7 milyonu aşkın aktif kullanıcıyla öne çıkan bağımsız (non-custodial) çok zincirli kripto para cüzdanı Phantom Wallet’le entegre olduğunu duyurdu.

Phantom Wallet, Sui entegrasyonuyla Solana, Bitcoin ve Ethereum blokzincirlerine ek olarak Sui desteği de sunmaya başladı. Ayrıca Sui, Phantom Wallet’ın desteklediği, Move diliyle geliştirilen ilk blokzinciri oldu.

2024’te 560 milyondan fazla işleme aracılık etti

Her ay 7 milyonu aşkın Web3 kullanıcısı tarafından aktif olarak kullanılan ve Web3 dünyasının zincir üstü en büyük kullanıcı tabanına sahip cüzdanı konumunda olan Phantom Wallet’ta 2024 boyunca 560 milyondan fazla işlem gerçekleştirildi. Sui Vakfı'nın açıklamasında, Sui'nin Phantom Wallet entegrasyonunun birlikte çalışabilirliği artırmaya ve çok zincirli bir geleceği teşvik etmeye yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı. Entegrasyon ayrıca, Solana blokzincirine özel olarak geliştirilen, Ethereum ve Bitcoin ağlarını da destekleyen sektör lideri bir cüzdanın, çok zincirli bir geleceğe duyduğu güveni teyitledi.

Phantom Wallet’ın hangi zincirleri destekleyeceği konusunda seçici olduğunu belirten Sui Vakfı Küresel Ekosistem Başkanı Jameel Khalfan, “Phantom Wallet’ın Sui ile entegrasyonu, Sui topluluğunun talep ettiği birçok özelliği sunan, birinci sınıf bir cüzdan deneyimine erişim imkanı veriyor. Bu anlamda Sui’nin Phantom Wallet entegrasyonu, Sui ekosistemi için büyük bir sıçramayı temsil ediyor” dedi.

“Sui, yüksek performanslı blokzincirlerine olan bağlılığımızla uyumlu”

Phantom'un her seviyedeki kullanıcı için geliştirilmiş yalın bir çok zincirli cüzdan olduğunu belirten Phantom CEO’su Brandon Millman, “Phantom’un Sui entegrasyonu sayesinde Sui kullanıcıları; Chrome, Firefox, Edge, Brave gibi tarayıcı eklentilerinin yanı sıra iOS ve Android uygulamalarıyla güvenilir ve güvenli bir cüzdan çözümüne erişim olanağı bulacak. Sui desteğini milyonlarca Phantom kullanıcısına ulaştırmaktan heyecan duyuyoruz. Sui'nin ölçeklenebilirlik ve geliştirici odaklı yaklaşımı, yüksek performanslı blokzincirlerine olan bağlılığımızla örtüşüyor. Sui'nin büyümesini desteklemek ve ekosistemi birlikte geliştirmek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sui’den arka arkaya işbirlikleri

Move programlama diliyle geliştirilen ve sunduğu yüksek ölçeklenebilirlikle hızlı büyüyen Katman-1 blokzinciri ve akıllı sözleşme platformu Sui, toplam kilitli değer (TVL) bakımından 1,5 milyar dolar eşiğine yaklaştığı 2024’ü bir dizi entegrasyon ve işbirliğiyle tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda First Digital işbirliğiyle, özellikle Asya'da yaygın kullanılan stabilcoin FDUSD'yi yerel olarak ağına entegre eden Sui, FDUSD’den önce de dünyanın en büyük ikinci dolara sabitlenmiş stabilcoin’i olan USDC desteği sunmaya başlamıştı. Yatay ölçeklenebilirliği ve düşük maliyetleriyle Web3 geliştiricileri tarafından en çok tercih edilen blokzinciri ağlarından birine dönüşen Sui, Phantom Wallet entegrasyonuyla erişim alanını milyonlarca kullanıcıyla genişletti.