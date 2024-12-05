Piyasa dönüm noktasında! Kraken'den kripto paralar için 'fırsat yılı' mesajı!

Kripto para dünyasının önde gelen platformlarından Kraken’in üst düzey yöneticileri, 2025’in kripto varlıklar için güçlü bir yıl olacağını belirtiyor. Genel Müdür Jonathon Miller, Bitcoin’in 100 bin doları aşarak yeni bir psikolojik bariyeri geride bırakmasının, kriptonun artık bir kenar teknolojiden ana akım finansal bir varlık haline geçtiğini işaret ettiğini söyledi.

Kraken’in Strateji Müdürü Thomas Perfumo ise ABD seçimlerinin ardından kripto piyasasında görülen ralliyi değerlendirdi. Perfumo, "Seçim belirsizliğinin sona ermesi ve ABD’nin kriptoya yönelik daha net bir vizyon sunması, bastırılmış talebi ortaya çıkardı" dedi.

Perfumo, 2025 yılına kadar kripto piyasasının olumlu bir makroekonomik ortamdan faydalanacağını ifade etti. Bitcoin ETF'lerindeki hızlı büyüme ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisinin, piyasada yükseliş ivmesini sürdüreceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, Bitcoin’in 100 bin doları aşmasının, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için güven artırıcı bir gelişme olduğuna işaret ediyor. Ayrıca, yeni finansal ürünlerin piyasaya girişiyle birlikte, kripto para birimlerinin daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

Kraken yöneticileri, 2025’e doğru kripto varlıkların hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal şirketler için daha cazip hale geleceğini öngörüyor. Bu durum, kripto piyasasında daha sağlam bir tabanın oluşmasına katkı sağlayabilir.