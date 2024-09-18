SkyBridge Capital kurucusu Scaramucci tarih verdi: Bitcoin rekor kıracak!

SkyBridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci, ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından faiz oranlarında yaşanacak düşüşler ve kripto para düzenlemelerinin netleşmesiyle Bitcoin’in rekor seviyelere çıkacağını tahmin ediyor.

Scaramucci, “Kripto para, Bitcoin ve stablecoin yanlısı düzenlemeleri yeni kongre döneminde göreceğiz” diyerek, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından desteklenen iki partili bir mevzuatın geleceğine inandığını belirtti.

Özellikle Başkan Yardımcısı Harris'in yönetimi altında kripto kurallarının daha net hale geleceği konusunda iyimser olan Scaramucci ayrıca, Harris’in seçim kampanyasında yer alan danışmanların da kripto sektörü için uygun düzenlemeleri destekleyeceğinin sinyalini verdiğini söyledi.

Scaramucci, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını ve önümüzdeki 18 ayda 150 baz puana kadar kesinti olacağını öngördü.

Bu gelişmenin hem ABD'deki hem de küresel piyasalarda varlık fiyatlarına olumlu yansıyacağını ifade ederek, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 100.000 dolara ulaşma potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

Bitcoin, Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 73.798 dolara ulaşmıştı.