SOL yüzde 160'lık değer artışıyla yatırımcısını sevindirdi

Son 24 saatte yüzde 8,5 değer kazanan, son haftada ise değerini yüzde 23,2 artıran SOL, yılın başından bu yana yüzde 160 değer kazandı. Kripto para borsası FTX'in çökmesi ve fiyatları geriye çekmesinden iki yıl sonra Solana ağının dahili kripto para birimi SOL, 22 Kasım'da Coinbase borsasında 264,3 doları gördü.

İki yılın ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan SOL'un bu başarısında, spot Solana borsa yatırım fonu başvurularının, ağdaki düşük işlem maliyetlerinin, memecoin hareketliliğinin ve tabii ki kripto dostu açıklamalarıyla dikkat çeken Donald Trump'ın etkisi çok büyük oldu.

Trump'ın seçim zaferi sadece SOL'u değil tüm kripto piyasalarını pozitif yönde etkisi altına alınca, tüm kripto piyasalarının toplam piyasa değeri 22 Kasım'da 3,42 trilyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.