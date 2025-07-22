Solana 200 doların üzerini test etti

Solana (SOL), Jito’nun BAM platformunu duyurmasının ardından mart ayından bu yana ilk kez 200 dolar seviyesini geçti.

Jito Labs tarafından geliştirilen BAM, blok alanı üzerinde programlanabilir kontrol, daha etkin işlem sıralaması ve maksimum çıkarılabilir değer (MEV) gibi blok zinciri performansını etkileyen sorunlara çözüm sunmayı hedefliyor. Platform, geliştiricilere ve doğrulayıcılara blok alanından gelir elde etme imkânı sunarken, kullanıcı deneyimini daha hızlı ve güvenilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Lansman, Solana’ya yönelik kurumsal ilginin arttığı ve önerilen bir Solana ETF’sine ilişkin ön taahhütlerin gündemde olduğu bir dönemde geldi. Temmuz ayında yüzde 33 oranında değer kazanan SOL, analistlere göre teknik gelişmeler ve kurumsal destek sayesinde 2025’in öne çıkan dijital varlıklarından biri olabilir.

Solana’nın piyasa değeri, son yükselişle birlikte 106,7 milyar dolara ulaştı.