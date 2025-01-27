Son 10 günün dip seviyesinde! Kripto paralarda 'kan kaybı': Bitcoin ve Ethereum 'çakıldı'

Bitcoin, dalgalı seyrine devam ederek yeni haftaya düşüşle başladı. Tarihinin en yüksek seviyesi olan 109 bin doları görmesinin ardından, kripto para piyasasında olumsuz bir tablo ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta boyunca 105 bin dolar seviyesinde işlem gören bitcoin, yeni haftaya yüzde 6 değer kaybıyla 99 bin doların altında başladı. Bu düşüş, bitcoin'in son 10 gün içerisindeki en düşük seviyesine gerilemesiyle sonuçlandı.

Kripto piyasasındaki düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para piyasalarını düzenlemeye yönelik pozitif mesajlarına ve yeni düzenlemelere rağmen devam ediyor.

Ethereum da bitcoin'in düşüşüne eşlik ediyor. Kripto piyasasının en büyük ikinci varlığı olan ethereum, yeni haftada 3 bin 100 doların altına inerek yatırımcıları endişelendirdi.

Analistler, kripto piyasalarındaki dalgalı seyrin küresel ekonomik koşullar ve düzenleyici belirsizliklerden kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle lider kripto para birimlerinin değer kaybı, piyasalarda genel bir düşüş havası yaratmış durumda.