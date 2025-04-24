Son gün yarın! Binance TR uyardı: Hesabınız kapanmadan önce yapın

Kripto varlık alım satım platformu Binance TR, yasal mevzuatlara uyum kapsamında kullanıcıların kimlik doğrulama işlemlerini 25 Nisan’a kadar tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Temmuz 2024’te Sermaye Piyasası Kanunu’nda gerçekleştirilen düzenlemeler ve Aralık ayında MASAK tarafından yayımlanan ikincil düzenlemeler doğrultusunda, kimlik doğrulama süreçlerinde önemli değişikliklere gidildiği belirtildi.

Prosedürler güncellendi

Bu düzenlemelerle birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcılarının artık finansal kuruluş olarak tanımlandığı ve daha yüksek güvenlik ile uyum standartlarına tabi tutulduğu ifade edildi. Binance TR'nin de bu kapsamda kimlik doğrulama prosedürlerini güncellediği ve kullanıcılarının yeni sisteme uyum sağlaması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, tüm kullanıcıların hesaplarını sorunsuz şekilde kullanmaya devam edebilmeleri için kimlik doğrulama işlemlerini 25 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamalarının büyük önem taşıdığı vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"Kimlik doğrulama kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, selfie doğrulaması, meslek bilgisi ve adres bilgileri gibi temel veriler talep ediliyor. Adres doğrulaması için e-Devlet üzerinden kolayca alınabilen barkodlu yerleşim yeri (ikametgah) belgesi yeterli oluyor. 25 Şubat tarihinden itibaren Binance TR platformuna giriş yapan kullanıcılar, yenilenmiş doğrulama sayfasına yönlendiriliyor.

Süreci belirtilen süre içinde tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesapları üzerinden yatırma-çekme işlemleri dahil olmak üzere tüm fonksiyonlar geçici olarak durdurulacak. Binance TR, kullanıcılarının hizmette herhangi bir aksama yaşamaması için bu hatırlatmaya dikkat etmelerinin kritik olduğunu önemle belirtiyor."