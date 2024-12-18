SPK, kripto varlık düzenlemelerinde uluslararası kuruluşlarla temas halinde

Nesrin KOÇASLAN

Gönül, "Kanun, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını düzenlemeye odaklanmakta ve bu sağlayıcılar için özel lisanslama gereklilikleri içermektedir. Ayrıca saklama hizmetleri ile işlem platformları arasında da ayrım yapılmaktadır. SPK, son aylarda mevzuat hazırlama ve ikincil düzenlemelerin çıkarılması çalışmalarını sürdürürken, çeşitli uluslararası kuruluşlarla da yakın temas halinde bulunuyor” diye konuştu.

"Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (GEMC) Yıllık Toplantı ve Konferansı’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, SPK’nın gündeminde finansal kapsayıcılık ve okuryazarlık, sürdürülebilir finans ve kripto varlıklarla ilgili konuların düzenlemelerin öncelikli başlıklar olarak öne çıktığını kaydetti.

Gönül, SPK'nın ürün çeşitliliğiyle piyasalarda güveni artırmak, istikrarı, finansa ulaşımı ve yatırımcının korunmasını sağlamak için çalışmalar yaptığını söyledi. İbrahim Ömer Gönül, finansal kapsayıcılığın, makroekonomik koşulların sağlanması ve güçlü dijital altyapının bulunması gibi finansal düzenleme alanının dışında da pek çok boyutu olduğuna dikkati çekerek, bilgi verimliliği, piyasa bütünlüğü ve yeterli ürün çeşitlerinin sağlanmasını desteklemek amacıyla çeşitli araçları uyguladıklarını kaydetti.

Finansal okuryazarlık platformu içerikleri artacak

Mayıs ayında finansal okuryazarlık platformu oluşturduklarını ifade eden Gönül, bu platformun farklı finansal konularda ücretsiz materyal sağladığını söyledi. Gönül, "Kamu kurumlarımız ve STK'lerle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, buradaki içerikleri daha da artıracağız ve bu platform, belirli yatırımcı gruplarını kapsayacak" diye konuştu.

Yeni girişimler için alternatif bir finansman kaynağı sağlamak amacıyla çalışmalar da yürüttüklerini anlatan Gönül, teknoloji ve inovasyonlara odaklanarak erken aşamadaki işletmelerin finansmana erişim koşullarını iyileştirmek için öz sermaye ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasını düzenlediklerini belirtti.

Gönül, Borsa İstanbul Girişim Sermayesi Pazarı'nın faaliyete geçirildiğini de belirterek, bu piyasayla henüz borsaların piyasalarında işlem görme büyüklüğü ve gereksinimlerini karşılayamayan ancak büyüme potansiyeli olan girişimlerin finansmana erişimlerinin iyileştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Türk finans sektörünün zorluklar karşısında performansı başarılı

IOSCO Başkanı Jean-Paul Servais de, gelişmekte olan piyasalar açısından da çeşitlilik olduğunu anlatarak, "IOSCO'daki tecrübelerime bakarak şunu söyleyebilirim. Bu çeşitlilik, bizim güçlü yanımız oldu. Bu sayede herkesin sesinin duyulmasını sağlayabiliyoruz, farklı türdeki zorlukları da ele alabiliyoruz" dedi.

Düzenleyiciler olarak yatırımcıyı korumayı amaçladıklarını anlatan Servais, şunları kaydetti: "Finans sektörü değişiyor, dönüşüyor. Türkiye'nin finans sektörünün birçok zorluğun üstesinden gelebilme kapasitesini biliyoruz. Her kıtaya baktığımızda sektörün gittikçe geliştiğini görüyoruz. Mesela kripto varlıklar, sürdürülebilir finans konuları... Bunlar birkaç dönüm noktasından biri. Çabalarımızı artık o yönlere aktarmamız gerekiyor."

"Veri toplama konusunda daha fazla çaba sarf etmeliyiz"

IOSCO GEMC Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Farid Saleh de sermaye piyasalarındaki değişimlere işaret ederek, "Ele almamız gereken ilk tema teknoloji, dijitalleşme, FinTech ve dijitalleşmeyle birlikte gelen finansal katılımdır. Bunların tümü bir arada, finansal katılım için bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu. Saleh, veri toplama konusunda daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, bu tür verileri analiz etme ve düzenleyici yaklaşımları belirleme konusunda yapay zekâya önem vermeleri gerektiğini söyledi.

“Borsada yüzde 10’luk işlem marjı iyi çalışıyor”

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, piyasa düzenlemeleri, halka arzlar ve kripto varlıklara yönelik çalışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Gönül, borsada yüzde 10’luk günlük işlem marjının iyi çalıştığını belirterek, değiştirmenin kısa vadeli gündemlerinde olmadığını açıkladı. Gönül, ayrıca borsa robotlarıyla ilgili yeni bir düzenleme düşünmediklerini vurguladı.

Gayrimenkule dönüşebilir tahvil projesi

SPK’nın yeni projeleri arasında gayrimenkule dönüştürülebilir tahvil projesi olduğunu söyleyen Gönül, tahvil ile finanse edilen projelerden gayrimenkul veya faiz getirisi elde etme seçeneği sunan bu yenilikçi enstrümanın tanıtımı için çalıştıklarını açıkladı.