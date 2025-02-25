Standard Chartered’dan Bitcoin uyarısı: Satış baskısı sürüyor! Bitcoin'de düşüş devam edecek mi?

Kripto para piyasasında yaşanan düşüş eğilimi devam ederken, Bitcoin 90 bin dolar seviyesinin altına inerek son üç ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Standard Chartered analisti Geoff Kendrick, Bitcoin'in hala "nispeten iyi" işlem gördüğünü ancak piyasadaki genel riskten kaçınma eğilimi ve Solana meme coinlerindeki satış baskısı nedeniyle düşüş trendinin sürebileceğini ifade etti.

Kendrick, ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşün, uzun vadede Bitcoin’i yukarı yönlü destekleyebileceğini ancak mevcut koşullarda Bitcoin satın almanın riskli olduğunu vurguladı.

Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) büyük çıkışlar yaşanmasını beklediğini belirten Kendrick, piyasanın daha fazla satış baskısıyla karşılaşabileceğini söyledi.

Daha önce yaptığı analizinde 90 bin doların altına inilmesinin Bitcoin’i kısa vadede yüzde 10 daha düşürebileceğini belirten Kendrick, 80 bin dolar seviyesinin altına sarkmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Bitcoin, gün içinde 86 bin 894 dolara kadar gerileyerek sert bir düşüş yaşadıktan sonra 89 bin 63 dolar seviyesinden işlem görüyor.