Standart Chartered'dan dikkat çeken uzun vadeli Bitcoin tahminleri!

Standard Chartered Bankası'nın kıdemli analistlerinden Geoff Kendrick, yayımladığı bir notta Bitcoin’in uzun vadeli fiyat beklentilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kendrick, ABD’nin Bitcoin borsa yatırım fonlarını (ETF) onaylamasının ardından yatırımcı erişiminin önemli ölçüde arttığını belirterek, piyasa altyapısının gelişmesiyle Bitcoin’in volatilitesinin azalabileceğini ifade etti.

Bankanın öngörülerine göre Bitcoin, 2025 sonunda 200 bin dolara, 2026'da 300 bin dolara, 2027'de 400 bin dolara ve 2028'de 500 bin dolara kadar çıkabilir.

Kendrick, "Trump yönetimi altında yatırımcı erişiminde daha fazla iyileştirme başladı. ETF piyasası olgunlaştıkça ve Bitcoin piyasasını destekleyen finansal piyasa altyapısı iyileştikçe Bitcoin oynaklığı kademeli olarak düşebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin, bugün yüzde 0,8’lik bir düşüşle 98 bin 222 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasasında yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği, yatırımcıların piyasa koşullarını nasıl değerlendirdiğine bağlı olacak.