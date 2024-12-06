Tarihi zirveyi gören Bitcoin'de sert düşüş

Kripto para birimlerinin lideri Bitcoin, son olarak ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın 'dijital altın' benzetmesinin ardından dün tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bugüne bakıldığında ise Bitcoin 98 bin 140 dolar, Ethereum 3 bin 911 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,51 trilyon dolara yükselirken Bitcoin’in piyasa değeri 1,94 trilyon dolar, Ethereum’un piyasa değeri de 471 milyar dolara ulaştı.

CoinTR Araştırma Departmanı, dün spot Bitcoin ETF’lerine 776,7 milyon dolar, spot Ether ETF’lerine ise 428,5 milyon dolar giriş gerçekleştiğini açıkladı.

Kaldıraçlı pozisyonları tasfiye edildi

Bitcoin, 104 bin dolar seviyesini gördükten sonra dün kısa bir süre için 90.500 dolar seviyesine kadar geriledi. Kripto para piyasasında son 24 saatte merkezi borsalarda 1,1 milyar doların üzerinde likidasyon gerçekleşti. Coinglass verilerine göre bu, aralık 2021’den bu yana görülen en büyük günlük likidasyon oldu. Toplam likidasyonun 815 milyon doları uzun pozisyonlardan, 280 milyon doları ise kısa pozisyonlardan geldi. Bitcoin, 560 milyon dolarlık likiditasyonla bu süreçte en çok etkilenen kripto para oldu. Analistler, bu düşüşü "kaldıraç temizliği" olarak adlandırdı. BTC Markets analisti Rachel Lucas’a göre, büyük oyuncular likidite ceplerini hedef alarak fiyatı önce yükseltip perakende yatırımcıları cezbetti, ardından fiyatı düşürerek kaldıraçlı pozisyonları tasfiye etti. Lucas, bu tür likidasyonların aşırı ısınmış piyasa koşullarını resetleyerek istikrar sağlayabileceğini ve piyasanın toparlanma potansiyeli taşıdığını belirtti.

Yakın dönemde 110 bin doları görebilir

Bitcoin, 104 bin 107 dolardaki tarihi zirve seviyesine ulaştıktan sonra kar realizasyonu etkisi ile birlikte satış baskısının artmasıyla birlikte 99 bin 691 dolar seviyesindeki destek bölgesine kadar geri çekildi. Piyasada biriken uzun pozisyonların etkisiyle, kısa bir süreliğine 90 bin 500 dolar seviyelerine kadar bir düzeltme yaşandı. Ancak, bu seviyede likidite alan Bitcoin, hızla toparlanarak 97 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin, mevcut gücünü koruyabilirse 99 bin 691 dolardaki direnç seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirebilir. Bu seviyeyi güçlü bir şekilde aşması durumunda, Bitcoin’in yükselişini 104 bin 107 dolardaki zirve seviyesine kadar sürdürmesi bekleniyor. Bu bölgede gerçekleşecek hacimli bir kırılım, fiyatı 110 bin dolar seviyesine taşıyabilir ve yeni zirvelerin kapısını aralayabilir.