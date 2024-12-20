Tarihin rekorun ardından sert düşüş! Bitcoin geri çekilmeye devam ediyor: Uzmanlar sebebini açıkladı

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 108 bin doları aşarak tarihi zirvesine ulaşmıştı. Ancak bu seviyeyi koruyamayan lider kripto para birimi, hızla geri çekildi. Kâr satışları ve yatırımcıların temkinli yaklaşımı, Bitcoin fiyatını 95 bin 354 dolara kadar düşürdü. Peşinden gelen Fed'in şahin sinyalleri ve faiz kararlarına yönelik belirsizlik, fiyatların daha da gerilemesine yol açtı.

Pepperstone’dan Chris Weston, Bitcoin’in geleceği konusunda temkinli bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti. Weston, “Bu, yakın gelecekte fiyatta dramatik bir çöküş olacağı anlamına gelmiyor, ancak şu anki ivme açıkça kayboldu. Alıcılar, önceki baskılarını kaybetmiş görünüyor, bu da fiyatın daha da gerilemesine neden olabilir” şeklinde açıklamada bulundu.

FRNT Financial’dan Strahinja Savic, kripto piyasasında bu tür düzeltmelerin boğa pazarlarında yaygın olduğuna işaret ederken, Parataxis’ten Edward Chin, Bitcoin’in son hareketinin yıl sonu kâr realizasyonu gibi göründüğünü, bu satış dalgasının temel bir unsurdan kaynaklanmadığını belirtti.

Bitcoin’in son dönemlerdeki dalgalanmaları, yatırımcıların piyasada daha temkinli hareket etmelerine yol açtı. Uzmanlar, kripto para piyasasının volatil yapısının etkisiyle kısa vadede benzer fiyat hareketlerinin devam etmesini bekliyorlar.

Fed’den gelen şahin açıklamalarla birlikte, Bitcoin’in fiyatı yüzde 15 oranında gerileyerek 92 bin doları gördü. Bu düşüş, Ether ve Dogecoin gibi daha küçük tokenlar üzerinde de daha büyük bir etki yarattı. QCP Capital, dijital varlıkların enflasyonu hedef almayı amaçlayan Fed’in politikasına karşı savunmasız kaldığını vurguladı.

XTB kıdemli piyasa analisti Hani Abuagla, Bitcoin’in 2025 yılına kadar hem makroekonomik hem de kriptoya özgü gelişmelere duyarlı olacağını ifade etti.