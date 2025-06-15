Teknoloji ve finans uzmanlarını buluşturan zirve sona erdi

2019’dan bu yana düzenlenen Istanbul Fintech Week (IFW), 11-12 Haziran tarihlerinde finans ve teknoloji sektörlerindeki kanaat önderlerini ve sektör profesyonellerini altıncı kez İstanbul’da bir araya getirdi.

Bu yıl “Finansın Geleceğini Yapay Zeka ve Web3 ile Yeniden Tanımlamak” ana temasıyla gerçekleştirilen IFW, dünyanın dört bir yanından 120 konuşmacıyı paneller, keynote sunumları, açık oturumlar ve yuvarlak masa toplantıları aracılığıyla 3.000’i aşkın ziyaretçiyle buluşturdu. Dijital finans, yatırım teknolojileri, finansta yapay zeka, fintek sektöründe kadın temsili ve Web3 başlıklarına odaklanan zirve, altı ana akışta toplam 84 oturuma ev sahipliği yaptı.

TCMB, BDDK ve SPK’nın üst düzey isimleri de katıldı

İki gün süren global etkinliğin konuşmacıları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör de yer aldı. Finans ve ekonomi bürokrasisinin üst düzey isimlerini küresel fintek ekosistemiyle buluşturan etkinliğin Web3 Summit ile başlayan ilk gününün açılış konuşmasını, dijital varlıkların regülasyonuna odaklanan sunumuyla Ali İhsan Güngör yaptı. Prof. Dr. Hatice Karahan’ın “Bir Merkez Bankacısının Gözünden Ödemelerin Geleceği”, Dr. Mustafa Aydın’ın da “Başarı Hikayesi: Regülasyonun Rolü” sunumlarıyla yer aldığı zirvede, Türkiye'den ve dünyadan 120 konuşmacı farklı alanlara odaklanan sunumlarıyla sahneye çıktı.

Dr. Mahfi Eğilmez: “Türkiye, finansın her alanında dünyanın bir adım önünde”

Digital Finance Summit temasıyla başlayan ikinci günün açılış konuşmasını, iktisatçı ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez yaptı. Teknolojide önemli bir dönüşüm yaşandığının altını çizen Eğilmez, “Her gün, özellikle yapay zekanın devreye girmesiyle bambaşka bir yere geliyoruz. Bu büyük ve hızlı gelişme, bizi farklı bir döneme taşıyor. Türkiye, potansiyeli, yetişmiş insanı olan bir ülke. Tüm bunların içinde finans sektörümüz ve teknoloji altyapımız yıldız gibi parlıyor. Finansal teknolojiler, ülkemizin ciddi başarılarının olduğu bir alan. Sigortacılıkta, bankacılıkta, finansın her alanında ABD ve Avrupa'dan iyiyiz” dedi.

Türkiye’nin finans ve teknolojideki başarılarını geleceğe taşıyacak bir altyapıya ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Dr. Mahfi Eğilmez, katılımcılara seslenerek “Burada iyi bir nüve var. Kiminiz bankacılıktan geliyor, kiminiz tamamen teknoloji kökenli. Ancak hepsinin birleştiği yerler var. Bu başarıları tüm sisteme yaymak için genç kuşağa çok iş düşüyor” ifadelerini kullandı.

Demet Zübeyiroğlu: “Geleneksel ve inovatif finansın birlikte değer ürettiği bir ortam”

Istanbul Fintech Week’in altı farklı zirvenin harmanlandığı, üst düzey liderlerle vizyon toplantılarının yapıldığı bir yapıya ulaştığını belirten IFW ve KOOP Ventures Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu, “Türkiye’de finans alanında her yıl düzenlenen en büyük etkinlik olan IFW ile geleneksel finansla inovatif finansın kesiştiği, yeni işbirliklerinin doğduğu ve birlikte değer ürettiği bir platform oluşturduk. Bu yapıyı bir ‘ekosistem inşası’ olarak tanımlıyoruz. Her yıl ABD, Avrupa ve Asya’dan çok sayıda uluslararası konuşmacıyı ağırlıyoruz. Katılımcılar, farklı ülkelerde finans teknolojilerinin nasıl uygulandığını doğrudan uzmanlardan dinleme fırsatı buluyor. Etkinlik aynı zamanda girişimler, yatırımcılar ve kuruluşlar için yeni işbirliklerine zemin hazırlayan güçlü bir ağ ortamı sunuyor. 2019’dan bugüne kadar toplam 14 bini aşkın katılımcıyı ağırlayan IFW’de bu yıl toplam sayıyı 20 binin üzerine taşımayı hedefliyoruz. Türkiye’de, İstanbul merkezli olarak bu ölçekte bir uluslararası etkinliği hayata geçirmekten gurur duyuyoruz” dedi.

IFW 2025’in Women in Fintech akışıyla da ayrıştığını vurgulayan Demet Zübeyiroğlu, “ABD, Avrupa ve Asya'dan katılan uluslararası kadın konuşmacılarla gerçekleştirilen Women in Fintech akışı, fintek dünyasında kadınların etkisini öne çıkarırken, deneyimlerini paylaşmalarına imkan tanıyarak sektördeki genç liderlere ilham veriyor. Örneğin Brighton Üniversitesi'nde finans alanında kıdemli öğretim görevlisi olarak görev yapan Ceylan Onay Şahin’in de katılımcılarından biri olduğu Breaking Barriers: Women Leading Fintech Innovation başlıklı panel, kadınların finansal teknoloji sektöründe nasıl yeniliğin öncüsü olduklarına vurgu yapıyor” ifadelerini kullandı.

Ronit Ghose yeni kitabını imzaladı, fintek dünyasının öncüleri ödül aldı

Keynote sunumların, panellerin ve açık oturumların yanı sıra katılımcılar arasında etkileşimi artıran etkinliklere de yer verilen IFW 2025 kapsamında, imza etkinliği ve ödül töreni de düzenlendi. IFW 2025’in konuşmacıları arasında yer alan ve Citi’de Finansın Geleceği Başkanı rolünü üstlenen Ronit Ghose, yeni kitabı Future Money’i zirve katılımcıları için imzaladı.

IFW 2025'te KPMG ve Istanbul Fintech Week tarafından Türkiye’deki fintek ekosistemini desteklemek amacıyla düzenlenen Dijital Finansın Öncüleri Ödülleri de sahiplerini buldu. Öncü Banka, Vizyoner Banka, İşbirliğine En Açık Banka, Küresel Öncü Fintech, Yükselen Fintech, Yenilikçi Fintech ve Finansal Kapsayıcılık kategorilerinde en iyiler, Dijital Finansın Öncüleri Ödülleri ile onurlandırıldı.

6 farklı zirve, 84 oturum, üç bini aşkın ziyaretçi

11-12 Haziran’da kapsamlı bir programla finans ve teknoloji profesyonellerini İstanbul’da bir araya getiren IFW 2025’in 6. zirvesinde 120 konuşmacı 35 farklı panelde, finans ve teknoloji kesişimindeki son önemli başlıkları, yapay zekanın finansa etkisini ve Web3 ile geleceğini tartıştı.

3.000'den fazla ziyaretçiyi ağırlayan IFW 2025, 4 yuvarlak masa toplantısında üst düzey liderleri dijital varlıkların geleceği, Web3’ün geleneksel finanstaki rolü, gömülü finans döneminde mikro pazar stratejileri ve ödemeler dikeyinin yarını gibi başlıklar etrafında bir araya getirdi.