Tether ve Bitfinex'e yönelik davada ret
ABD Bölge Mahkemesi, Tether ve Bitfinex aleyhine açılan toplu davayı reddetti.
ABD Bölge Mahkemesi'nin kripto paralar hakkındaki toplu davaya dair kararını açıkladı.
ABD New York Güney Bölge Mahkemesi'nin baş yargıcı, 6 sayfalık kapsamlı ve kesin kararı paylaştı.
Mahkeme, 'USDT'nin fiili değerinin azaldığını' gösteren hiçbir olguya ulaşılamadığına, davacıların şikayetinde makul hak ihlali iddialarının bulunmadığına karar verdi.
Yargılamanın erken aşamasında toplu dava şikayetinin tamamının reddedilmesi, davacıların iddialarının herhangi bir yasal dayanaktan yoksun olduğu gösterdi.