Thodex kurucusu Faruk Özer tahliye mi oldu? Avukatı açıkladı

Hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Avukatı Sevgi Erarslan'dan bir açıklama geldi.

Erarslan, Özer ve onunla birlikte yargılanan müvekkiller hakkında, mahkemenin dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğun devamına karar verirken, örgüt suçu yönünden tahliye kararı verdiğini duyurdu.

Sevgi Erarslan'ın açıklaması

Avukat Sevgi Erarslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun da yakından takip ettiği Thodex dosyasında, mahkeme tarafından verilen son kararlar hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur.

Hukukun evrensel ilkeleri gereği, herkes kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla suçluluğu ispat edilene kadar masum kabul edilir. Masumiyet karinesi, demokratik bir hukuk devletinin en temel taşlarından biri olup, yargılama sürecinde şüpheli ve sanık haklarının korunmasını güvence altına alır.

Müvekkillerimiz hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğun devamına karar verirken, örgüt suçu yönünden tahliye kararı vermiştir. Bu karar, yargılama sürecinin dinamik yapısını ve her suç isnadının bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Özellikle örgütlü suç isnadı bakımından verilen tahliye kararı, müvekkillerimizin organize bir suç yapılanması içinde yer almadığını göstermesi açısından önemli bir hukuki gelişmedir."

MÜVEKKİL FARUK FATİH ÖZER- TAHLİYE KARARI AÇIKLAMASI.

İstanbul 22. Bölge Adliye Mahkemesinin vermiş olduğu suç örgütü kurmaktan tahliye kararını da haiz BOZMA kararı hakkında Basın Açıklamamız: pic.twitter.com/LwYnEAWiME — Sevgi Erarslan (@erarslansevgi) January 30, 2025

Ne olmuştu?

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onaylamış ve Özer, 2023 yılında Türkiye'ye getirilmişti.

Türkiye'de gözaltına alınan Faruk Fatih Özer çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi Faruk Fatih Özer ve iki sanığa 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti. Mahkeme, ayrıca sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti.

Bu yargılama sürerken yeni mağdurların ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında ikinci soruşturma dosyası açmıştı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, Faruk Fatih Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

17 Temmuz 2024'te Özer ve 21 kişi bir kez daha hakim karşısına çıkmış ve Mahkeme, Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamına karar vermişti.