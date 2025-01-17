Trump, kripto kararnamesi hazırlığında!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kripto parayı bir politika önceliği haline getirecek yeni bir idari kararname hazırlıyor. Söz konusu iddianameyle sektör temsilcilerine kripto para yönetiminde söz hakkı da tanınacak.

Devlet kurumları ve kripto sektörü birlikte çalışabilir

Bloomberg'de yer alan haberde, konuya yakın kaynaklara göre kararnamenin kriptoyu ulusal bir zorunluluk veya öncelik olarak adlandırması bekleniyor.

Ayrıca, kararnamede devlet kurumlarını kripto sektörüyle birlikte çalışmak için yönlendirecek ifadeler yer alacak.

Kripto danışma konseyi oluşturulabilir

Kaynaklar, bir kripto danışma konseyinin oluşturulmasının da planlandığını bildirdi. Trump'ın seçim kampanyası boyunca kripto sektöründen güçlü bir destek aldığı biliniyor.

Coinbase ve Ripple gibi şirketler Trump'a destekte bulunmuştu.

Biden yönetiminde soruşturmaların hedefindeydi

Biden yönetiminde ise, kripto piyasası gündemde değildi. Bu dönemde kripto sektörü sıklıkla soruşturmaların hedefi haline gelmişti.

Federal kurumlar, son yıllarda sektöre karşı 100’den fazla yaptırım kararı almıştı Kripto şirketlerinin finansal kurumlarla çalışmasını zorlaştırılmıştı.