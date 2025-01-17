Trump, kripto kararnamesi hazırlığında!
Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Donald Trump, kripto parayı ulusal bir zorunluluk veya öncelik haline getirecek bir kararnamenin hazırlığını yapıyor. Kararnameyle kripto danışma konseyi de oluşturulabilir.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kripto parayı bir politika önceliği haline getirecek yeni bir idari kararname hazırlıyor. Söz konusu iddianameyle sektör temsilcilerine kripto para yönetiminde söz hakkı da tanınacak.
Devlet kurumları ve kripto sektörü birlikte çalışabilir
Bloomberg'de yer alan haberde, konuya yakın kaynaklara göre kararnamenin kriptoyu ulusal bir zorunluluk veya öncelik olarak adlandırması bekleniyor.
Ayrıca, kararnamede devlet kurumlarını kripto sektörüyle birlikte çalışmak için yönlendirecek ifadeler yer alacak.
Kripto danışma konseyi oluşturulabilir
Kaynaklar, bir kripto danışma konseyinin oluşturulmasının da planlandığını bildirdi. Trump'ın seçim kampanyası boyunca kripto sektöründen güçlü bir destek aldığı biliniyor.
Coinbase ve Ripple gibi şirketler Trump'a destekte bulunmuştu.
Biden yönetiminde soruşturmaların hedefindeydi
Biden yönetiminde ise, kripto piyasası gündemde değildi. Bu dönemde kripto sektörü sıklıkla soruşturmaların hedefi haline gelmişti.
Federal kurumlar, son yıllarda sektöre karşı 100’den fazla yaptırım kararı almıştı Kripto şirketlerinin finansal kurumlarla çalışmasını zorlaştırılmıştı.