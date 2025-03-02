Trump, kripto sektörünü yükseltecek stratejik rezervi açıkladı: Bitcoin, Ethereum...

ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin ve Ethereum'un da dahil olacağı stratejik kripto rezervinin, kripto sektörünü yükselteceğini ifade etti. Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD kripto rezervinin, eski başkan Joe Biden yönetimi tarafından yıllarca süren yozlaşmış saldırıların ardından bu kritik sektörü yükselteceğini savundu.

Bu nedenle dijital varlıklara ilişkin başkanlık kararnamesinin, Başkanlık Çalışma Grubu'na XRP, SOL ve ADA'yı içeren bir stratejik kripto rezervi üzerinde ilerleme talimatı verdiğini kaydeden Trump, "ABD'nin dünyanın kripto başkenti olmasını sağlayacağım. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, "Ve tabii ki Bitcoin ve Ethereum, diğer değerli kripto para birimleri gibi rezervin kalbi olacak. Ben de Bitcoin ve Ethereum'u seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.ABD Başkanı Trump'ın söz konusu paylaşımı sonrasında kripto para birimi fiyatlarındaki yükseliş dikkati çekti.

TSİ 21.20 itibarıyla Bitcoin'in fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 10'a yaklaşırken, Ethereum'un fiyatı yüzde 12,5 arttı. XRP yüzde 31'in üzerinde, SOL yaklaşık yüzde 21 değer kazanırken, ADA'nın fiyatındaki yükseliş yüzde 60'ı geçti.