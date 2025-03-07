Trump, stratejik Bitcoin rezervi kararını imzaladı: Büyük hayal kırıklığı yaşandı!

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD’nin stratejik bir bitcoin rezervi oluşturmasını resmileştirdi. Bu karar, Trump’ın Beyaz Saray’da kripto para sektöründeki yöneticilerle gerçekleştireceği zirveden bir gün önce geldi.

Bitcoin rezervi nasıl oluşturulacak?

Beyaz Saray’ın kripto politikalarından sorumlu yetkilisi David Sacks, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, rezervin hükümetin elinde bulunan ve cezai ya da hukuki müsadere yoluyla elde edilen bitcoinlerden oluşturulacağını duyurdu. Trump yönetimi, hükümetin elindeki bitcoinleri satmayacağını ve bu rezervin "dijital altın" olarak korunacağını belirtti.

Beş kripto para rezervde yer alacak

Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, yalnızca bitcoin değil, Ethereum (Ether), XRP, Solana ve Cardano’nun da stratejik rezerv kapsamında değerlendirileceğini bildirdi. Açıklamanın ardından bu varlıkların fiyatlarında artış görülse de, rezervin nasıl işleyeceği ve vergi mükelleflerine nasıl bir fayda sağlayacağı konusunda net bir çerçeve sunulmadı.

Bitcoin fiyatlarında dalgalanma yaşandı

Kripto para piyasaları, açıklamanın ardından karışık bir seyir izledi. Bitcoin fiyatı, duyurunun hemen sonrasında yüzde 5’in üzerinde düşüşle 85 bin doların altına geriledi ancak daha sonra toparlanarak 88 bin 107 dolardan işlem gördü.

Bitcoin odaklı hedge fonu Capriole Investments’ın kurucusu Charles Edwards, hükümetin elindeki mevcut bitcoinlere yalnızca "süslü bir isim" verildiğini belirterek, "Bu, makyajlanmış eski bir plan" yorumunu yaptı. Piyasa, yeni alımlar yerine mevcut bitcoinlerin rezerv olarak tanımlanmasını hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

Trump yönetiminin kripto desteği tartışma yarattı

Trump yönetiminin kripto para sektörüne verdiği açık destek, seçim sürecinde Cumhuriyetçileri destekleyen kripto yatırımcılarının etkisiyle ilişkilendirildi. Muhalifler, bu adımın varlıklı yatırımcılara avantaj sağladığını savunurken, destekçiler ise devletin elinde tutacağı bitcoinlerin uzun vadede vergi mükelleflerine fayda sağlayacağını iddia ediyor.

Vergi mükellefleri için ek yük getirmeyecek

Başkanlık kararnamesine göre, Hazine ve Ticaret Bakanlıkları hükümetin ek bitcoin edinmesini sağlayacak ancak bu sürecin vergi mükelleflerine ek maliyet getirmeyecek şekilde planlanması talimatını aldı. ABD hükümetinin yaklaşık 200 bin bitcoine sahip olduğu belirtilirken, erken satışın vergi mükelleflerine 17 milyar dolarlık kayıp yaşatabileceği iddia edildi. Ancak bu hesaplamalara dair detay verilmedi.

Çıkar çatışması endişeleri artıyor

Trump’ın kripto sektörüne verdiği güçlü destek, çıkar çatışması iddialarını da beraberinde getirdi. Trump ailesinin çeşitli meme coin projelerine yatırım yaptığı ve başkanın World Liberty Financial adlı bir kripto platformunda hissesi olduğu iddiaları gündeme geldi. Trump’ın yardımcıları, başkanın iş bağlantılarının dış etik danışmanlar tarafından incelendiğini ve kontrolünün devredildiğini savunuyor.