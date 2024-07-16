Trump suikastı Bitcoin’i uçurdu

Emre ERGÜL

Eski ABD Başkanı ve kasım ayındaki se­çimlerde Cumhu­riyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump’a cu­martesi günü düzenlenen suikast girişimi, piyasalar­da “Trump seçimi kazana­cak” beklentilerini yükselt­ti. Bu yönde işlemlerin art­ması, doları yükseltirken, en büyük sarsıntı kripto dünyasında yaşandı. Son iki haftanın zirvesini yapan Bitcoin, yüzde 7 artışla 63 bin doların üzerini test etti.

Bitcoin, cumartesi saat 18.10'da yapılan saldırı ön­cesi 58 bin 300 dolardı… Saldırı haberinin duyul­masının ardından geçen 1 saatte Bitcoin, 60 bin do­ları gördü. 6 saat sonra da 60 bin 400 doları aştı. Dün sabah (15 Temmuz) 63 bin 100 doları gören Bitcoin, gün içinde 62 bin 700 do­lar bandında seyretti.

Yatırım şirketi GSR’nin CEO’su Rich Rosenblum, durumu "Siyasi dalgalan­ma, Bitcoin alımı için bir ka­talizördür ve ABD'nin ön­de gelen başkan adayına yönelik bir suikast girişi­mi, küresel olarak demok­rasiye bir hakarettir ve in­sanlara statükonun bugün ne kadar kırılgan olduğu­nu hatırlatır” diye özet­ledi. Toronto Dominion Bank’tan Mark McCormi­ck de “Haberler, Trump’ın kazanacağı beklentisini artırıyor.

Yılın ikinci yarı­sı ve 2025’in ilk yarısı için dolarda yükseliş beklenti­mizi koruyoruz” değerlen­dirmesini yaptı. Suikast gi­rişimi, sıkı bir kripto para destekçisi olan Trump’tan esinlenerek oluşturulan altcoinleri de yükseltti. Olayın duyulmasından da­kikalar sonra TREMP, yüz­de 120 artışla 0.85 dolar oldu. MAGA da yüzde 47 artış gördü. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verileri­ne göre, Bitcoin dahil küre­sel kripto para piyasasının değeri de 24 saatte yüzde 4.1 artarak 2 trilyon 300 milyar dolara yükseldi.

Trump’ın ilk demeci: Ölmüş olmam gerekirdi

Donald Trump, silahlı saldırı sonrası ilk röportajını New York Post gazetesine verdi. Sağ kulağını örten bir bandaj takan Trump, bu şekilde poz vermek istemedi. İşte Trump’ın sözleri:

-“Hastanedeki doktor bana daha önce böyle bir şey görmediğini, bunun bir mucize olduğunu söyledi. Burada olmamam gerekiyordu, ölmüş olmam gerekiyordu. Yasadışı göçmenlerle ilgili bir tabloyu okumak için başımı hafifçe sağa çevirmemiş olsaydım, bu gerçekleşebilirdi. Vurulduktan sonra konuşmama devam etmek istedim ancak Gizli Servis ajanları 'güvenli' olmadığı için buna izin vermedi.”

NYT: Suikast girişimi ABD’yi parçalayacak

Ciddi Amerikan gazetesi New York Times, Trump’a düzenlenen saldırıyla ilgili ilginç bir analiz yayınladı: “Eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın 1981'de vurulmasından sonra ABD yaralı liderin arkasında birleşti. Bu sefer durum çok başka. Trump'a yönelik suikast girişimi, Amerika'yı bir araya getirmektense daha fazla parçalayacak gibi görünüyor.

Hava öfke, acı, şüphe ve suçlamayla doldu. Komplo teorileri havada uçuşuyor, zaten düşmanlıkla dolu olan ülke daha da parçalandı.Saldırı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ideolojik, kültürel ve partizan çizgiler boyunca derin bir şekilde kutuplaştığı bir zamanda gerçekleşti.Ayrım o kadar belirgin ki, mayıs ayında yapılan bir ankete göre Amerikalıların yüzde 47'si ikinci bir iç savaşın muhtemel olduğunu düşünüyor."

Dolar yükselişte, peso ve yuan “endişeli”

Saldırının ardından dolar, G10 ülkelerinin para birimlerine karşı yükseldi; Saxo Capital Markets Stratejisti Charu Chanana, “Bu, yuan ve Meksika pesosu için olumsuz olabilir” yorumunu yaptı. Bu yılın başlarında Trump’ın Çin'in ABD ticaretinde ‘en çok tercih edilen ülke’ statüsünün iptal edilmesini ve Çin mallarına yüzde 60'ın üzerinde gümrük vergisi uygulanmasını önerdiğini hatırlatan Coindesk de “Çin yuanı (CNY), Trump'ın potansiyel zaferinin daha yüksek ticaret tarifeleri anlamına gelebileceğinden dolayı ABD doları karşısında düşük işlem gördü” yorumunu yaptı.

Meksika pezosu (MXN) da Trump'ın önceki Başkanlık döneminde Latin Amerika ülkesiyle olan sert ilişkileri nedeniyle de değer kaybetti.

Dow vadeli işlemleri 65 puan veya yüzde 0.2 yükselirken, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.1 arttı ve Nasdaq Composite vadeli işlemleri değişmedi. 10 yıllık Hazine bonosuna bağlı vadeli kontratların fiyatları düştü.

Trump, Bitcoin zirvesinde konuşacak

Kripto dünyası, Donald Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a gitmesini çok istiyor. Nedeni de Trump’ın Biden yönetiminin aksine kripto paralara destek vermesi… 27 Temmuz’da ABD’nin Tennessee eyaletinde büyük bir Bitcoin zirvesi düzenlenecek. Ekibi, Trump’ın zirvede konuşma yapacağını dün yineledi. Zirvenin organizatörleri de “Trump, Mayıs 2024'te Amerikan Bitcoin endüstrisine desteğini açıklayarak finansal özgürlüğü ve ABD Bitcoin endüstrisinin küresel sahnede büyümesini savundu” açıklaması yaptı.