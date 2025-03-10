Trump'ın bitcoin rezerv planının ardından Bitcoin'de dalgalanma devam ediyor

Rezervin, cezai ve sivil el koyma davalarında ele geçirilen madeni paralarla finanse edilecek olması ve ABD hükümetinin daha fazla bitcoin satın alma planı olmaması keskin hareketlerin yaşanmasına yol açıyor.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte 80,085,52 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda ise yüzde 4,35 kayıpla 82,516,8 dolarda.

Bitcoin fiyatın son 3 ayda yüzde 14,87 geriledi, ancak hala 6 ay öncesinin yüzde 43,33 üzerinde.

Ethereum yüzde 3,02 düşüşle 2,075,60 dolardan işlem görüyor.