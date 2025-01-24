Trump'ın imzaladığı kararnameden Bitcoin de etkilendi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Perşembe günü imzaladığı kararname sonrası, Bitcoin 105 bin 741 dolar seviyesini gördü. Bitcoin yükselişini sürdürüp yeni bir ivme kazanmaya çalışsa da hafta başında ulaştığı rekor seviyenin altında seyrediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Perşembe günü kripto para birimlerini teşvik etmek ve dijital varlık stoku geliştirmek için kararname imzalamasının ardından Bitcoin yükseldi. Bitcoin 105 bin 741 dolar seviyesini gördü.
Saxo Bank analistleri, “Ulusal bir kripto stokuna yönelik planlarının hemen netlik kazanmaması duyarlılığı zayıflattı,” dedi.
Bitcoin yüzde 2,14 artışla 105.330 dolardan işlem görüyor. Bitcoin yükselişini sürdürse de hafta başında ulaştığı rekor seviyenin altında seyrediyor.