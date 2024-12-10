Trump'ın oğlundan Bitcoin için 1 milyon dolarlık hedef fiyat!

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Bitcoin başta olmak üzere neredeyse tüm kripto paralarda büyük ralli başladı. Bitcoin bu süre zarfında 100 bin doları da geçerek rekor kırdı. Ancak son günlerde kâr satışlarının etkisiyle piyasada düzeltme hâkim.

Kripto paralar sıcak bakan Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Bitcoin MENA konferansına katıldı.

1 milyon dolar hedefi

Eric Trump, Bitcoin'i gerçekten çok sevdiğini, kalbinde çok özel bir yeri olduğunu belirterek "Bu, geleceğin ta kendisi. Bitcoinin 100 bin dolara ulaştığında birçok kişinin gözünü açtığını gördük. Bitcoin1 milyon dolara ulaşacak ve daha fazla kişinin dikkatini çekecek bundan eminim” dedi.

"Bitcoin, şimdiye kadar gördüğümüz her şeyden daha güçlü olma potansiyeline sahip" ifadelerini kullanan Eric Trump, babasıın 'kripto başkanı' olacağına inandığını, ABD’yi kripto para sektöründe küresel bir merkez haline getireceğini söyledi.