Trump'ın seçim zaferinin ateşlediği Bitcoin’de ralli bitti mi?

Bitcoin fiyatı, salınımda daralma yaşansa da perşembe günü başlayan aşağı yönlü hareketini devam ettirdi.

Aralık ayı ortasında görülen rekor seviyenin yaklaşık 15.000 dolar altında gelerek bu sabah 93 bin 59 doları gören Bitcoin fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,07 kayıpla 93 bin 792,40 dolardan işlem görüyor.

Trump'ın kripto dostu düzenlemeleri tercih etmesi ve ulusal bir Bitcoin rezervi fikrine destek vermesi dijital varlıkları yükseltti. Ancak Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin azalması spekülatif çılgınlığı soğuttu.

Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasının ardından ABD kripto rejimine ilişkin daha fazla netliğin ortaya çıkması muhtemel.

Pepperstone Group araştırma müdürü Chris Weston, kısmen token için borsa yatırım fonlarından çıkışlar nedeniyle Bitcoin'de "İvmenin seçim sonrası hareketten çıktığını" söyledi.

Bu arada, yazılım üreticisi Bitcoin biriktiricisi MicroStrategy Inc. son birkaç hafta içinde bir satın alma çılgınlığı yaşadı. Yatırımcılar, 40 milyar dolardan fazla dijital varlığa sahip olan şirketin Pazartesi günleri Bitcoin alımlarını duyurma alışkanlığını sürdürüp sürdürmeyeceğini görmek için bekliyor.