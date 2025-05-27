Trump'ın sosyal medya şirketinden kripto para hamlesi: 3 milyar dolarlık plan masada!

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya şirketi Trump Media & Technology Group (TMTG), dijital varlıklara yatırım yaparak Bitcoin gibi kripto para birimlerini satın almak için 3 milyar dolar toplamayı planlıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi 6 kişinin Financial Times'a verdiği bilgiye göre TMGT, 2 milyar dolarlık yeni hisse senedi ihraç etmeyi ve dönüştürülebilir bir tahvil yoluyla da 1 milyar dolar toplamayı hedefliyor.

TMTG'nin sermaye artırımının bu hafta Las Vegas'ta yapılacak olan Bitcoin 2025 Konferansı'ndan önce duyurulması bekleniyor. Konferansta Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın oğulları Donald Jr ve Eric ile Trump'ın kripto danışmanı David Sacks'ın konuşma yapması bekleniyor.

FT haberinde sermaye artırımlarının detayının henüz netlik kazanmadığı belirtilirken; planın kapsamının, zamanlamasının ve büyüklüğünün değişebileceği belirtildi. Planlar hakkında bilgi sahibi iki kişi FT'ye güçlü talep nedeniyle son haftalarda arzın boyutunun artırıldığını söyledi.

Şirket'ten FT'ye tepki: Aptal kaynakları dinleyen aptal yazarları var

TMTG tarafından yapılan açıklamada ise konuyla ilgili habere tepki gösterildi.

TMTG'den yapılan açıklamada “Görünüşe göre Financial Times'ın daha da aptal kaynakları dinleyen aptal yazarları var” ifadelerine yer verilirken daha fazla yorum yapılmadı.

Donald Trump Jr'ın temsilcileri FT'nin yorum taleplerine yanıt vermezken Beyaz Saray sözcüsü ise yorum yapmayı reddetti.