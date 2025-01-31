Trump'ın vergi tehditleri Bitcoin'i düşürdü

Bitcoin, ABD BaşkanI Trump'ın Kanada ve Meksika mallarına yönelik ağır gümrük vergisi tehditlerini yinelemesinin ardından düştü.

Saxo Bank analistleri, Trump'ın BRICS ülkelerine karşı da gümrük vergisi tehdidini tekrarlamasının yatırımcılar arasında ihtiyata yol açtığını ve olası kripto dostu politikalara ilişkin iyimserliği gölgelediğini söyledi.

Tehdidini tekrarladı

Trump, BRICS ülkelerinin doların yerine geçebilecek yeni bir para birimi oluşturmayı planlaması durumunda, bu ülkelere "yüzde 100" gümrük tarifesi uygulayacakları tehdidini tekrarlamıştı.

Analistler, El Salvador'un, IMF finansmanını güvence altına almak için Bitcoin'in yasal ödeme aracı olarak kabul edilmesini zorunlu olmaktan ziyade gönüllü hale getiren bir yasa değişikliğini kabul ettiğini belirtiyor.

Buna ek olarak, tüccarlar, güçlü bir okumanın daha fazla faiz oranı indirimi beklentilerini azaltabileceği TSİ 1630'deki ABD PCE enflasyon verileri öncesinde temkinli davranıyor.

Düne göre yüzde 0,25 düştü

Saxo, “Kripto duyarlılığı temkinli olmaya devam ediyor ve PCE raporu sonrası yüksek volatilite bekleniyor” dedi.

Bitcoin 103.928 dolara kadar gerilemenin ardından düne göre yüzde 0,25 düşüşle 104.787 dolardan işlem görüyor.