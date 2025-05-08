Trump’tan gelen sinyaller piyasayı ateşledi: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana ve XRP fiyatlarında son durum...

ABD Başkanı Donald Trump’ın perşembe günü “büyük” bir ticaret anlaşması açıklayacağını duyurmasının ardından küresel piyasalarda risk iştahı artarken, kripto para piyasaları da bu iyimserlikten pay aldı. Bitcoin, bu gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçerek 99 bin 381 dolara kadar tırmandı ve yeniden 100 bin dolar seviyesini zorlamaya başladı

Trump’ın açıklamasının ardından anlaşmanın ilk etapta İngiltere ile yapılacağı iddia edilirken, ABD’nin Avrupa Birliği ve Japonya gibi diğer büyük ekonomilerle de benzer adımlar atabileceği beklentisi piyasada olumlu fiyatlandı.

Bu gelişme, özellikle ABD-Çin arasında bu hafta gerçekleşmesi beklenen ticaret görüşmeleriyle birleşerek kripto dahil birçok riskli varlıkta alımları hızlandırdı.

Spekülatif algı güçleniyor

Bitcoin, Türkiye saatiyle 08.28 itibarıyla yüzde 2,6 yükselişle 98 bin 868 dolara çıktı. Kripto paranın fiyatı, gün içinde 99 bin 300 dolar seviyesinin üzerine çıkarak son üç ayın en yüksek seviyesini test etti.

Analistler, yavaşlayan ABD ekonomisi, Fed’in yaklaşımı ve küresel ticaret belirsizliklerine rağmen, Bitcoin’in spekülatif algı nedeniyle duyarlılık odaklı bir yükseliş yaşadığını belirtiyor.

Spot ETF girişleri destek veriyor

Son dönemde kurumsal yatırımcılardan gelen spot Bitcoin ETF’lerine yönelik sermaye akışı, kripto paranın pozitif görünümünü destekleyen temel etkenlerden biri olmaya devam ediyor. Yıl başından bu yana kripto piyasalarında toparlanma eğilimi göze çarparken, bu hafta Bitcoin’e 500 milyon doların üzerinde giriş gözlendi.

Altcoinler de yükselişte

Bitcoin öncülüğünde hareketlenen piyasada Ether yüzde 3,7 artışla 1.896 dolara, XRP ise yüzde 2,1 artışla 2,17 dolara yükseldi.

Solana, Cardano ve Polygon yüzde 3’ü aşan primlerle dikkat çekerken, Dogecoin yüzde 4,8, politik temalı $TRUMP token ise yüzde 10’luk sıçramayla öne çıktı.