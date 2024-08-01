Türkiye, küresel Web3 endeksinde 7. sırada!

Zincir üstü veri sağlayıcısı Coincub tarafından ülkelerin kripto odağındaki regülatif çerçeveleri, inovasyon ortamı ve yatırım olanaklarının yanı sıra geleneksel finans ile kripto kesişiminin değerlendirilmesiyle hazırlanan The Global Web3 Index’in 2024 sonuçları açıklandı. Raporda tüm bu kriterlere göre değerlendirilen ülkeler arasında liderliği İsviçre üstlenirken, onu Singapur, BAE, ABD, El Salvador ve Kanada izledi. Söz konusu raporda Türkiye, 5,2 endeks puanıyla dünyanın en iyi yedinci Web3 ülkesi oldu.

Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Çeşitli metodolojiler kullanılarak hazırlanan bu küresel raporlarda Türkiye’nin adını daha sık duymaya başladık. Yerel pazarın en güçlü oyuncularından biri olan Gate.TR olarak bu gelişmeleri oldukça sevindirici buluyoruz” dedi.

Olumlu regülatif ortam sıralamasında ilk 10’da

Kripto ekosistemindeki dinamik değişimlerin altını çizen, sektördeki inovasyona ve düzenleyici dönüşümlere ışık tutan Küresel Web3 Endeksi’nde ülkeler, regülasyon açısından da değerlendirildi. Piyasa katılımcılarını korurken inovasyonu da engellememeyi başaran ülkeler, bu yapıcı çabanın etkilerini regülasyon skorlarında gördü. Kripto, Web3 ve blokzinciri için olumlu regülatif ülkeler sıralamasında da liderliği İsviçre üstlendi. Onu El Salvador, Japonya, Almanya, Fransa, Cebelitarık, Litvanya, BAE ve Bahamalar izledi. Türkiye ise kripto şirketlerine ve piyasa katılımcılarına en iyi regülatif ortamı sunan onuncu ülke oldu.

Ülkemizin bu yıl regülatif ortam sıralamasında elde ettiği başarının kısa zaman önce yürürlüğe giren ve kamuoyunda kripto yasası olarak bilinen sermaye piyasası düzenlemesiyle ilgili olduğuna dikkat çeken Kafkas Sönmez, “2024, kripto varlıkların geleneksel finansla iç içe geçtiği, düzenleyici gerekliliklerin netleştiği ve kriptonun küresel varlığının kabul gördüğü bir yıl oluyor. Ülkemiz son dönemde attığı adımlarla kripto regülasyonu açısından da öncü ve tutarlı bir duruş sergilerken, bu adımların doğruluğu küresel başarılarla teyitleniyor” ifadelerini kullandı.

5 kişiden biri kripto sahibi

Bu yıl tanıklık edilen en önemli gelişmelerden birinin de kripto paraların geniş kesimlerce benimsenmesi olduğuna dikkat çeken Kafkas Sönmez, “Hindistan, Nijerya, Vietnam gibi ülkeler, son dönemde kripto adaptasyonu açısından önemli yol alan ülkeler arasında sıralanıyor. Bu ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur takip ediyor. Türkiye ise %19,3’lük sahiplik oranıyla, kriptonun en çok benimsendiği ülkeler arasında konumlanıyor. Bu veriye bakarak Türkiye’de her 5 kişiden birinin kripto para birimi sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Bu listeye girmeyi başarabilen pazarların güçlü dijital altyapıları, dijital ekonomiye duydukları yoğun ilgi ve genç nüfusları gibi faktörler, kripto benimsemesinde de öncü olmalarını beraberinde getiriyor. Gate.TR olarak, sektör paydaşlarının da çabasıyla; Türkiye’de yılın geri kalanında ve ilerleyen yıllarda bu oranın daha da artacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Bitcoin’in stratejik rezerv olma ihtimali konuşuluyor”

2022’de yaşanan güven krizinden sonra kripto, Web3 ve blokzinciri ekosisteminin yaşadığı dönüşümün zaman zaman hatırlanması gerektiğini vurgulayan Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Sektörde güveni yeniden inşa etmek için kolları sıvayan Gate.TR gibi oyuncuların girişimleri ve kriptonun herkese cazip gelen inovatif doğası sayesinde, yıllar önce bir suç aracı olarak tanımlanan dijital varlığın, Bitcoin’in stratejik rezerv olma ihtimalini konuştuğumuz günlere geldik. Bitcoin, içsel değerini tüm dünyaya kanıtladı. Bitcoin’i izleyen, iyi yönetilen ve Web3’ün gücüyle gerçek dünya problemlerine çözüm bulmayı hedefleyen diğer kripto para birimleri de bu benimsemeden nasibini alıyor. Gate.TR olarak kriptonun faydalarını ve avantajlarını topluluğumuzla paylaşmayı sürdürüyor, daha çok insanı bu teknolojiyle tanıştırmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin en sevilen kripto para borsalarından biri olan, onlarca kripto para biriminde Türk Lirası ile işlem yapma imkanı sunan ve Web3’e tek tuşla ulaştıran Gate.TR, kriptonun kullanım alanının finansın ötesine geçeceği bu değişim döneminde bayrağı taşıyanlardan olacak.”