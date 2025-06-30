Türkiye'nin tanınmış kripto yatırımcıları, 27 Haziran'da bir araya geldi

Kripto para sektöründe tüm hızıyla devam eden etkinlik ve buluşmalardan biri daha tamamlandı. OKX TR, Türkiye’nin en tanınmış kripto yatırımcılarını ve kripto ekosisteminin öne çıkan isimlerini buluşturacağı etkinliklerin ilkini 27 Haziran Cuma akşamı gerçekleştirdi. OKX TR' nin Alpha Traders Connect buluşmalarının lansmanı niteliğindeki etkinlik; panellere, ilham verici konuşmalara ve piyasa analizlerine ev sahipliği yapan özel bir etkinlikte bir araya getirdi.

Mild Mild West filmi İstanbul’da izleyiciyle buluştu

Topluluk buluşmasında, yapımcılığını OKX’in üstlendiği ve global prömiyerini nisan ayında Dubai’de gerçekleştirilen TOKEN2049 etkinliğinde yapan Mild Mild West filmi de Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluştu. Özel etkinlik, başrolünde Vincent Cassel ve Chazz Palminteri gibi ünlü isimlerin yer aldığı, Western sinemasından ilham alan filmin İstanbul prömiyerine ev sahipliği yaptı.

Filme ve Alpha Traders Connect İstanbul buluşmasına dair değerlendirmelerini paylaşan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “Küreselde aynı zamanda Tribeca Film Festivali’nin de sponsoru olan OKX’in yapımcılığını üstlendiği Mild Mild West, OKX’in güvenlik ve uyuma olan bağlılığını vurgulayan, sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan yenilikçi bir film. Film, kripto varlık piyasasının ‘kuralsız ve denetimsiz’ olduğu yönündeki önyargıları Western filmlerinin temel anlatısı olan ‘Vahşi Batı’ metaforuyla gündeme getiriyor. Alpha Traders Connect İstanbul’un sınırlı sayıda katılımcısı, film gösterimiyle özel bir deneyim yaşadı” dedi.

Katılımcılar sürpriz ödüllerden yararlandı

OKX TR'nin bugüne dek kripto para ekosistemini çok sayıda topluluk buluşmasında bir araya getirdiğini hatırlatan Mehmet Çamır, “İlk yılımızda Rotamız Türkiye dedik, ülkemizde yatırımın rotasını çizdik. Şanslı kullanıcılarımızı, Türkiye kripto ekosisteminin önemli kanaat önderleriyle birlikte Manchester City’nin yurt dışındaki maçına götürdük. Ayrıca aynı gün bir sinema salonunda “Eğlenceye Yatırım” temasıyla buluştuk, maç deneyimini topluluğumuzla birlikte yaşadık. Alpha Traders Connect İstanbul etkinliğimiz de bu buluşmalar arasına eklendi.

Canlı panelleri, ilham verici konuşmaları, piyasa analizlerini ve daha fazlasını sığdırdığımız 27 Haziran buluşması; katılımcılara trendleri anlamak, ekosistemin en aktif isimleriyle tanışmak, bağlantılar kurmak ve hoş vakit geçirmek için eşsiz bir ortam sundu. Katılımcılar, Mild Mild West filminin temasıyla örtüşen eğlenceli ödül ve deneyimlerden de faydalandı” ifadelerini kullandı.

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı, Istanbul Blockchain Week’te konuştu

Son dönemde ödenmiş sermayesini 807 milyon TL’ye çıkararak asgari gereksinimin 5 katından fazla sermayeye sahip olan OKX TR, yaz mevsiminde de kripto ve Web3 topluluğuyla buluşmaya ara vermedi. OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, Alpha Traders Connect İstanbul etkinliğinin yanında, 26-27 Haziran’da kripto, web3, teknoloji ve finans sektörlerinin en önemli isimlerini bir araya getiren Istanbul Blockchain Week 2025’in panelistleri arasında yer aldı.

Mehmet Çamır, zirvenin ikinci gününde ulusal ve uluslararası sektör profesyonellerini ana sahneye taşıyan "Türkiye'nin Dijital Finansal Dönüşümü: Bankalar, Stablecoin'ler ve Borsalar Gelişmekte Olan Piyasaları Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?” oturumuna konuşmacı olarak katıldı.