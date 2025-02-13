UBS: Trump yönetimi ve AB düzenlemeleri stablecoin benimsenmesini hızlandırabilir

UBS Global Wealth Management, stablecoin'lere olan talebin, kripto dostu düzenlemelerle daha da artabileceğini öngördü. UBS'nin değerlendirmesine göre, ABD’de Trump yönetiminin kripto yanlısı duruşu, finans sektöründe daha fazla düzenleyici netlik ve gözetim sağlayarak, büyük bankaların stablecoinlere olan ilgisini artırabilir.

UBS raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum, büyük ABD bankalarının stablecoinleri daha fazla benimsemesine ve sektöre daha fazla katılım sağlamasına yol açabilir. Avrupa Birliği’nin MiCA (Piyasalar ve Kripto Varlıklar Düzenlemesi) regülasyonu da stablecoin kullanımını teşvik edebilir."

Stablecoin'ler Fintech dünyasında yayılıyor

UBS, PayPal gibi büyük fintech şirketlerinin stablecoinleri platformlarına entegre ettiğini ve bunun diğer finansal hizmet sağlayıcılarını da bu yönde hareket etmeye teşvik edebileceğini belirtti.

"Bazı bankalar, stablecoinleri ödeme süreçlerini kolaylaştırmanın ve sınır ötesi işlemlerdeki maliyetleri azaltmanın bir yolu olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda, mevcut iş modellerini, piyasaya yeni giren rakiplere karşı koruma stratejisi olarak da stablecoinlere yöneliyorlar."

Bu gelişmeler, stablecoinlerin finansal sistemde daha geniş çapta benimsenmesi için önemli bir zemin oluşturabilir. Düzenleyici netlik ve büyük kurumların stablecoinlere olan ilgisinin artması, önümüzdeki dönemde kripto paralara yönelik algıyı değiştirebilir.