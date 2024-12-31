Uzmanların Bitcoin'de 2025 tahminleri neler? Pek çoğu hemfikir: Rekor kapıda!

Kripto dostu seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın zaferinin ardından yaşanan hızlı yükselişin ardından, uzmanlar ve sektör yöneticileri Bitcoin’in 2025 yılında tarihi zirvelere ulaşacağını öngörüyor. CNBC’ye açıklamalarda bulunan analistler, Bitcoin fiyatının 80 bin ila 200 bin dolar arasında değişebileceğini belirtirken, uzun vadede 250 bin dolara kadar çıkabileceği tahmininde bulundu.

Bitcoin fiyatları 2025'te ne kadar olacak?

CoinShares Araştırma Müdürü James Butterfill, 2025 yılında Bitcoin fiyatının 80.000 ila 150.000 dolar arasında değişebileceğini ifade etti. Ayrıca, Bitcoin'in uzun vadede altın pazarının %25’ine denk gelen 250.000 dolarlık bir değere ulaşmasının "mantıklı" olduğunu belirtti.

Matrixport Araştırma Müdürü Markus Thielen, Bitcoin fiyatının 2025’te 160.000 dolara çıkabileceğini, artan ETF talebi, olumlu makroekonomik eğilimler ve küresel likiditenin bu yükselişi destekleyeceğini söyledi.

Galaxy Digital Araştırma Müdürü Alex Thorn, Bitcoin'in 2025’in ilk yarısında 150.000 doları aşacağını ve yılın sonunda 185.000 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Standard Chartered’dan Geoffrey Kendrick, Bitcoin'in 2025 yılı sonunda 200.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Kurumsal yatırım akışlarının bu süreci hızlandıracağını belirtti.

Sussex Üniversitesi Finans Profesörü Carol Alexander, Bitcoin'in 2025 yılında 200.000 dolara ulaşabileceğini ve fiyatın yaz aylarında 150.000 dolar civarında seyredeceğini söyledi.

Bit Mining Baş Ekonomisti Youwei Yang, Bitcoin'in 2025’te 180.000 ila 190.000 dolar arasında zirve yapabileceğini, ancak keskin düzeltmelerle fiyatın 80.000 dolara kadar düşebileceği konusunda uyardı.

Uzun vadeli perspektifler

Nexo Baş Ürün Sorumlusu Elitsa Taskova, Taskova, Bitcoin fiyatının 2025 yılında 250.000 dolara ulaşabileceğini ve uzun vadede kripto piyasasının toplam değerinin altını aşacağını öngörüyor.

Maple Finance CEO’su Sid Powell, Bitcoin fiyatının 2025 yılı sonunda 180.000 ila 200.000 dolar arasında olacağını tahmin etti.

Bitcoin fiyatlarını destekleyecek faktörler

Uzmanlar, Bitcoin'in yükselişinde aşağıdaki faktörlerin rol oynayacağını belirtiyor:

* Artan kurumsal benimseme ve ETF talebi,

* Makroekonomik koşullardaki iyileşme ve düşen faiz oranları,

* Küresel likiditenin artması,

* Altının piyasa değerine yaklaşma potansiyeli.

Düzeltkme riski devam ediyor

Fiyat tahminleri genellikle yükseliş yönünde olsa da, analistler Bitcoin’in volatil doğasını vurguluyor. Büyük piyasa şokları ve düzeltmeler, Bitcoin fiyatını kısa vadede olumsuz etkileyebilir. Ancak genel eğilimin yükseliş yönünde olması bekleniyor.

2025, Bitcoin için hem güçlü bir büyüme hem de olası dalgalanmaların yılı olabilir. Bu süreçte hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların dikkatli hareket etmesi kritik öneme sahip.