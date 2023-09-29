Vakt-i Fener Tablosu NFT oluyor

Fenerbahçe USA Derneği, ‘Cumhuriyetimizin Işığında 100 Yıl Gururla’ teması ile 7 Ekim tarihinde düzenleyeceği Geleneksel Fenerbahçe Balosu’nda bir ilki hayata geçirecek.

Kulübün ve Fenerbahçe USA Derneği’nin ortak çalışmalarıyla hayata geçen, camianın 1907’lerden bugüne uzanan anılarını kronolojik olarak görsel dille anlatan, New York’ta yaşayan mix medya/kolaj konsept sanatçısı Burak Karavit çalışması olan sanat eseri Vakt-i Fener’in ortasında yer alan, eserin kalbi olan Fenerbahçe logosunun 5 aşamalı geçiş yaparak Atatürk portresine dönüştüğü bölüm ve Fenerbahçenin 103 golle şampiyon olduğu tarihi 1988-89 sezonunun resmedildiği iki önemli parça, açık arttırma ile NFT olarak satışa çıkacak.

Fenerbahçelilerin özel bir ilgi ve talebiyle karşılanması beklenen NFT’lerin satışından elde edilecek tüm gelir Fenerbahçe'nin olacak.