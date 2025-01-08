WhiteBIT TR ve Misyon Bank Avrupa Pazarı için anlaştı

Dünyada ve ülkemizde giderek büyüyen kripto para ekosisteminde, 2025’in ilk işbirliği, Avrupa’nın en büyük kripto para borsalarından WhiteBIT'in Türkiye platformu WhiteBIT TR ve Türkiye’nin ilk neobankı Misyon Bank’tan geldi. Dijital varlıklar alanında bölge pazarında genişlemeye yönelik adımlar atan Misyon Bank, iki global işbirliğinin ardından üçüncü hamlesini WhiteBIT ile yaptı.

Misyon Bank’ın finansal teknolojiler ve dijital varlıklar alanındaki iştiraki MisyonTech ve WhiteBIT TR arasında imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye’nin banka güvenceli ve tokenizasyon yetkinlikli ilk kripto varlık platformuna BTC, ETH, USDC, USDT ve AVAX gibi önde gelen kripto varlıklar için WhiteBIT TR likidite sağlayacak.

İmza töreninin ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları Listesi'nde yer alan Misyon Bank’ın, Türkiye’de kripto varlık alanında saklama ve platform hizmetlerini bir arada sunmaya yetkili ilk kurum olduğuna dikkat çeken WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, “Kripto varlık sektöründe bölgesinde lider olarak konumlanan Türkiye, stabil kripto para işlem hacminde de bölge ekosisteminde lider. Türkiye’de dijital varlıklar alanında öncü adımlar atan ve dünyadaki gelişmelerle aynı sayfada olan Misyon Bank’ın oluşturduğu kapasiteye saygı duyuyor ve bölge ülkelerini kapsayan vizyonunu dikkate alıyoruz. Misyon Bank’ın hedeflerine ilerlediği yolun bir parçası olmaktan memnuniyet duyacağız” dedi.

“Kısa bir sürede 100 bini aşkın kullanıcıya ulaştık”

WhiteBIT’in dünya ve Türkiye pazarındaki konumlanmasını değerlendiren Yetişkin, “Bu yüksek performansın ardında, dünyanın en güvenli borsalarından biri olmamız ve varlık çeşitliliğimiz yatıyor. Kullanıcılarımıza 330’dan fazla dijital varlık ve 440 işlem çifti sunuyoruz. 2022’den bu yana yüzde 100 uyum taahhüdüyle çalıştığımız Türkiye’de ise altı ay gibi kısa bir sürede 100 bini aşkın kullanıcıya ulaştık” ifadelerini kullandı.

"İkincil düzenlemelerle Türkiye, bölgesel yatırım merkezi olma yolunda güçleniyor"

MisyonTech CEO’su Muhammet Cerit ise, “Türkiye kripto varlık sahipliğinde Avrupa’da lider, MENA’da ikinci, dünyada ise üçüncü sırada. 2024 yılında Afrika ve Orta Doğu'da, 25 ülkeyi kapsayan global işbirlikleriyle bölgesel genişlemeye yönelik önemli adımlar attık. Bugün WhiteBIT TR ile imzaladığımız anlaşma ise Avrupa’daki bireysel yatırımcılara ulaşma hedefimizin ilk aşamasıdır. WhiteBIT TR, 2022’den bu yana Türkiye’deki kullanıcılara hizmet vermesiyle ülkemizi ve pazarımızı tanıyan, Avrupa’da hız ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan borsalardan biri. Ülkemizde ve dünyada yatırımcı tabanımızı büyütmek, Türk varlıklarını yabancı bireysel yatırımcıya eriştirmek hedeflerimizi destekleyecek güçlü bir ortakla yola çıkmaktan mutluyuz” dedi.

İmza töreninde Türkiye’deki dijital varlık düzenlemelerine ilişkin soruları da yanıtlayan Cerit, “Ülkemizde dijital varlıklara ilişkin yapılan ilk düzenlemeler, Türkiye'yi bölgesel bir yatırım merkezi olma yolunda güçlendirdi. Bu ay içinde tamamlanmasını beklediğimiz ikincil düzenlemelerin de kripto yatırımcılarımızın piyasaya olan güvenini tazeleyecektir. Bu konjonktürde, platformumuz giderek artan kripto varlık arzını gerek saklama gerek alım-satım işlemleri için karşılamaya hazırdır” dedi.