WhiteBIT Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Onur Turan getirildi

WhiteBIT’in yaptığı açıklamaya göre, teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip Onur Turan, WhiteBIT TR’nin yeni Genel Müdürü oldu. Kariyerinde Turkcell, Toyota, Volkswagen ve DDTech gibi kurumlarda üst düzey yöneticilik yapan Turan; dijital dönüşüm, blockchain altyapısı, yazılım geliştirme ve stratejik iş geliştirme gibi kritik alanlarda önemli projelere liderlik etti.

Onur Turan’ın WhiteBIT TR’nin yerel finansal ekosistemle entegrasyonunu hızlandırması, regülasyon süreçlerine tam uyum sağlaması ve Türkiye pazarına özel kullanıcı odaklı ürün stratejileri geliştirmesi bekleniyor.

SPK lisans başvurusu tamamlandı

Nisan 2024’te Türk bir ekiple kurulan WhiteBIT TR, 6 ay gibi kısa bir sürede yüz binlerce aktif kullanıcıya ulaştı. Türkiye’deki faaliyetlerini yerel düzenlemelere tam uyum içinde sürdüren şirket, 30 Haziran’da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisans başvurusunu tamamlayarak sektörde önemli bir adım attı.

"Türkiye, WhiteBIT için stratejik bir merkez konumunda”

WhiteBIT Group Başkanı Volodymyr Nosov, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, kripto varlıkların benimsenme oranı ve yenilikçi kullanıcı profili ile WhiteBIT için daima stratejik bir pazar oldu. Bu doğrultuda, yerel pazarda sürdürülebilir ve şeffaf bir büyüme hedefliyoruz. Onur Turan’ın liderliğinde, Türkiye’deki operasyonlarımızı daha ileriye taşıyacak ve WhiteBIT’i kullanıcılar için vazgeçilmez bir platform haline getireceğiz.”

"Sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izliyor"

Atamaya ilişkin değerlendirmede bulunan WhiteBIT TR Genel Müdürü Onur Turan ise şu açıklamalarda bulundu:

"WhiteBIT, Avrupa merkezli köklü yapısı ve kullanıcı güvenliğini odağına alan yaklaşımıyla Türkiye’de uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izlemektedir. Regülasyonların netleşmeye başladığı bu kritik dönemde, WhiteBIT Türkiye’nin şeffaflık, güvenilirlik ve yerel finansal ekosistemle tam uyum ilkeleri doğrultusunda büyüme sürecine liderlik edecek olmaktan memnuniyet duyuyorum."