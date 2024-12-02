XRP kaç dolar? XRP, yüzde 50 artışla 2.78 dolar seviyesine yükseldi

XRP'nin bu yükselişi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşadığı hukuki sorunlardan sonra gelen olumlu gelişmelerle gerçekleşti. Bir dönem 0,1037 dolara kadar gerileyen XRP, bugün yüzde 50'lik artışıyla yatırımcılarına büyük bir kazanç sağlamış oldu.

Kripto para piyasasında Bitcoin ve Ethereum da dikkat çeken hareketler sergiliyor. Bitcoin, 96 bin 500 dolar seviyelerinde işlem görürken, Ethereum ise 3 bin 678 dolar civarında seyrediyor. Ethereum'un piyasa değeri ise 441 milyar doları aşmış durumda.

ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından kripto para piyasalarında olumlu bir hava hakim. Trump'ın kripto endüstrisini düzenleyici engellerden kurtarma vaadi, piyasada iyimserliği artırdı ve Bitcoin ile Ethereum gibi önde gelen kripto paralara olan ilgiyi yükseltti.

XRP, 95 milyon dolarlık girişle haftanın yıldızı oldu

Dijital varlık piyasalarında inişli çıkışlı bir hafta yaşanırken, XRP dikkatleri üzerine çekti. XRP’ye dayalı yatırım ürünlerinde 95 milyon dolarlık büyük bir giriş kaydedildi. Bu, XRP için şimdiye kadar görülen en yüksek haftalık toplam yatırım miktarı olarak kaydedildi. Haftalık bazda yüzde 621 oranında bir artış yaşandı.