Yapay zeka destekli bilinçli yatırım analizi sunan ‘Scopechat’ tanıtıldı

Kullanıcılara gerçek zamanlı bilgiler ve stratejik analizler sunarak bilinçli yatırım kararları almalarını sağlayan Scopechat, zincir içi ve zincir dışı verileri birleştirerek web ve mobil platformlarda 7 gün 24 saat erişilebilen gelişmiş yapay zeka odaklı veriler sunuyor.

Bu uygulama ile kripto piyasasında işlem yapma deneyimini yeniden tanımladıklarını ifade eden 0xScope CEO'su Phillip Torres, "Sistemimizdeki yapay zeka olanaklarımız, kullanıcıların mevcut olan en kapsamlı ve akıllı veri analiziyle desteklendiklerinden emin olarak profesyoneller gibi işlem yapmalarını sağlıyor" dedi.

“Yatırımcılar için önemli bir araç”

Şirketten yapılan açıklamada platform hakkında şu bilgilere yer verildi:

“Scopechat, kullanıcıların hızla gelişen piyasada bir adım önde olmalarını sağlayarak kripto işlem deneyimini yeniden tanımlıyor. Platform, piyasa duyarlılığını analiz etme, zincir içi etkinliği izleme ve günlük yapay zeka odaklı token uyarıları sunma konusunda oldukça iyi ve bu da onu yatırımcılar için önemli bir araç haline getiriyor. Öne çıkan özellikleri arasında, piyasa duyarlılığı, fonlama oranları ve KOL'lerden (influencer) gelen bilgileri kapsayan hem zincir içi hem de zincir dışı verilerin geniş bir analizini sunan gelişmiş AI Skoru yer almaktadır. İşlem Sinyalleri, kullanıcıların token fiyatları üzerindeki potansiyel etkilerine dayalı olarak hızlı ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı olan gerçek zamanlı, kategorize edilmiş uyarılar sağlar. Platformun Global Uyarıları günlük, kişiselleştirilmiş token bildirimleri sunarak yatırımcıları piyasa fırsatlarından haberdar ediyor. Aynı zamanda, Zincir İçi Ölçümler, bir token'in transferleri ve varlıkları gibi mevcut zincir içi etkinliği hakkında ayrıntılı grafikler ve veriler sunarak kullanıcılara piyasa dinamikleri hakkında kapsamlı bir görünüm sağlar.”