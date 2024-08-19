“Yasa kripto sektörüne güven getirecek”
Kripto varlıklar yasası ile kullanıcıların korunmasının amaçlandığını söyleyen OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “Bu kanunun insanların güvenle işlem yapacağı bir ortam yaratacağını düşünüyorum. Kanun kripto sektörüne güven getirecektir” dedi.
Birol BOZKURT
DÜNYA Gazetesi’nin ‘Kripto Dünyası’ programına konuk olan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, kripto piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Kripto varlık yasası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mehmet Çamır, “Kanun koyucu kullanıcıları korumak istiyor. Bunu çerçeve kanunda görebiliyoruz.
Bunun en önemli kanıtlarından birisi de TÜBİTAK’ın devreye giriyor olması. TÜBİTAK’ın belirlediği kuralların kullanıcıları korumak için önemli bir etkisi olacaktır. Bu kanunun insanların güvenle işlem yapacağı bir ortam yaratacağını düşünüyorum. Kanun kripto sektörüne güven getirecektir” dedi.
Türkiye’de getirilen regülasyonlarla ilgili uzun süredir hazırlık yaptıklarını belirten Mehmet Çamır, “Regülasyona biz hazırlıklarımızı yapmıştık. Türkiye’de regülatörler süreci çok sağlıklı bir şekilde yürütüldü. Ciddi bir çalışma yapıldığını görüyoruz. Bu düzenlemeyi kripto dostu bir düzenleme olarak görüyoruz. Devlet burada kullanıcıyı korumaya yönelik bir adım atıyor. Yasa, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının standartlarını belli bir seviyeye çıkarması amaçlıyor. Süreç devam ediyor, ikincil düzenlemelerin gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.
“Regüle edilen her sektör daha sağlıklı büyüyor”
Bu yasanın amacının kullanıcıların güven ortamında işlem yapmalarını sağlamak olduğuna dikkat çeken Çamır, “Ülkemizde regüle edilen her ekosistemin daha sağlıklı ve güçlü büyüdüğüne defalarca şahit olduk. Hâliyle bu konuda paydaşlar olarak bizlere ne görev düşüyorsa onu yapmaya hazır olmalıyız. Kısa ve orta vadede bu gereksinimleri yerine getirmeyen, elini taşın altına koyup sorumluluklarını almayan yapıların sıkıntı yaşaması söz konusu olabilir ancak uzun vadede bunun yine kullanıcıların ve ekosistemin faydasına olduğu anlaşılacaktır” ifadelerini kullandı.
“Kripto paralar finans sektörünü değiştiriyor”
Kripto paraların küresel finans sektörünü hızlı bir şekilde değiştirdiğini söyleyen OKX TR YKB’si Mehmet Çamır, “Bugün geldiğimiz noktada ETF’lerin konuşulması, Fed’in faiz kararının kripto paraları nasıl etkileyeceğinin konuşulması, blokchain ve kripto paraların kabul gördüğünün bir kanıtı. Kripto paralar ana akım bir finans ürünü haline geldi.
Gelecek regülasyonlarla birlikte insanların hayatında daha merkezi rol sahibi olacağını düşünüyorum. Amerika'daki ETF onayından sonra Bitcoin ve kripto varlıklar daha büyük kitleler tarafından duyuldu ve kabul gördü. Bunun da tabii ki yatırım davranışlarını ve tercihleri büyük oranda etkilemesi beklenebilir.
Bu anlamda finansal regülasyon tecrübesiyle Türkiye çok şanslı bir ülke. Türkiye'de de kripto para sektörünün lisanslamaya kavuşmasının kullanıcılara, kurumsal şirketlere güven vereceğini ve bu alana ilgi duyanların gönül rahatlığıyla bu alana ilginin artacağını tahmin ediyoruz” dedi.