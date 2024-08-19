“Yasa kripto sektörüne güven getirecek”

Birol BOZKURT

DÜNYA Gazetesi’nin ‘Kripto Dünyası’ prog­ramına konuk olan OKX TR Yönetim Kurulu Baş­kanı Mehmet Çamır, kripto pi­yasalarındaki son gelişmele­ri değerlendirdi. Kripto varlık yasası ile ilgili değerlendirme­lerde bulunan Mehmet Çamır, “Kanun koyucu kullanıcıları korumak istiyor. Bunu çerçeve kanunda görebiliyoruz.

Bunun en önemli kanıtlarından birisi de TÜBİTAK’ın devreye giri­yor olması. TÜBİTAK’ın belir­lediği kuralların kullanıcıları korumak için önemli bir etkisi olacaktır. Bu kanunun insanla­rın güvenle işlem yapacağı bir ortam yaratacağını düşünüyo­rum. Kanun kripto sektörüne güven getirecektir” dedi.

Türkiye’de getirilen regü­lasyonlarla ilgili uzun süredir hazırlık yaptıklarını belirten Mehmet Çamır, “Regülasyona biz hazırlıklarımızı yapmıştık. Türkiye’de regülatörler süreci çok sağlıklı bir şekilde yürütül­dü. Ciddi bir çalışma yapıldığı­nı görüyoruz. Bu düzenleme­yi kripto dostu bir düzenleme olarak görüyoruz. Devlet bura­da kullanıcıyı korumaya yöne­lik bir adım atıyor. Yasa, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının standartlarını belli bir seviye­ye çıkarması amaçlıyor. Süreç devam ediyor, ikincil düzenle­melerin gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Regüle edilen her sektör daha sağlıklı büyüyor”

Bu yasanın amacının kulla­nıcıların güven ortamında iş­lem yapmalarını sağlamak ol­duğuna dikkat çeken Çamır, “Ülkemizde regüle edilen her ekosistemin daha sağlıklı ve güçlü büyüdüğüne defalarca şahit olduk. Hâliyle bu konu­da paydaşlar olarak bizlere ne görev düşüyorsa onu yapmaya hazır olmalıyız. Kısa ve orta vadede bu gereksinimleri ye­rine getirmeyen, elini taşın al­tına koyup sorumluluklarını almayan yapıların sıkıntı ya­şaması söz konusu olabilir an­cak uzun vadede bunun yine kullanıcıların ve ekosistemin faydasına olduğu anlaşılacak­tır” ifadelerini kullandı.

“Kripto paralar finans sektörünü değiştiriyor”

Kripto paraların küresel finans sektörünü hızlı bir şekilde değiştirdiğini söyleyen OKX TR YKB’si Mehmet Çamır, “Bugün geldiğimiz noktada ETF’lerin konuşulması, Fed’in faiz kararının kripto paraları nasıl etkileyeceğinin konuşulması, blokchain ve kripto paraların kabul gördüğünün bir kanıtı. Kripto paralar ana akım bir finans ürünü haline geldi.

Gelecek regülasyonlarla birlikte insanların hayatında daha merkezi rol sahibi olacağını düşünüyorum. Amerika'daki ETF onayından sonra Bitcoin ve kripto varlıklar daha büyük kitleler tarafından duyuldu ve kabul gördü. Bunun da tabii ki yatırım davranışlarını ve tercihleri büyük oranda etkilemesi beklenebilir.

Bu anlamda finansal regülasyon tecrübesiyle Türkiye çok şanslı bir ülke. Türkiye'de de kripto para sektörünün lisanslamaya kavuşmasının kullanıcılara, kurumsal şirketlere güven vereceğini ve bu alana ilgi duyanların gönül rahatlığıyla bu alana ilginin artacağını tahmin ediyoruz” dedi.