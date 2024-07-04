Yeni kripto varlık yasasında neler var? Binance, kripto yasasına uygun mu? CEO'sundan açıklama geldi

Kripto varlık ekosistemine yönelik düzenleme içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 26 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Böylece Türkiye'de kripto varlıklara dair ilk yasal çerçeve oluşturuldu.

Binance TR CEO'su Mücahit Dönmez, kripto ekosisteminin evrildikçe, düzenleyici açıklık, kullanıcı güvenliğini sağlamak ve yeniliği teşvik etmek için giderek daha önemli hale geldiğini belirtti.

Türkiye'de kripto para işlem hacmi ne kadar?

Dönmez, "Küresel olarak işlem hacmi açısından dördüncü ve yüzde 40 oranıyla benimseme açısından 12'nci sırada yer alan Türkiye, küresel kripto ekosisteminde önemli bir oyuncu olarak yer alıyor. Kripto varlık yasa tasarısının Meclis'te onaylanmasıyla, ülkemiz kriptoya özel düzenlemeleri olan işlem hacmi bakımından en büyük pazarlardan biri haline geldi" dedi.

Yeni kripto yasayı ne getiriyor?

Dönmez, kapsamlı düzenlemeyle birlikte tüm kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye'deki operasyonlarını sürdürmek için lisanslama sürecine tabi olacaklarını aktararak, yeni yasa yürürlüğe girmeden önce hizmet vermeye başlayan borsaların, lisans başvuruları sonuçlanana kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini ancak uzun vadede faaliyetlerini sürdürebilmek için lisans almak zorunda olacakları bilgisini paylaştı.

Binance yeni kripto para yasasına uygun mu?

Dönmez, Türkiye'nin kripto düzenlemelerindeki vizyoner duruşunun sadece iç endüstriye değil, aynı zamanda küresel kripto ekosisteme de yol gösterici mahiyette olduğuna işaret etti.

Binance TR olarak odak noktalarının kullanıcıları olacağının altını çizen Dönmez, "Yeni düzenlemelerin onaylanmasıyla, yasa koyucular ve regülatörler, sektörün güvenliğini ve küresel ölçekte büyümesini destekleme taahhüdünü göstermişlerdir. Türkiye'deki kullanıcılarımızın finansal özgürlüklerini artırmak için çıktığımız bu yolda, her zaman onların deneyimini ve menfaatini önceliklendirmeye devam edeceğiz. Bu nedenle, piyasayı etkili bir şekilde yönetmek ve küresel bir standart oluşturmak için açık ve kapsamlı düzenlemeleri güçlü bir şekilde destekliyoruz. Türkiye'de yaklaşan düzenleyici değişikliklere hazırlanırken, tüm gerekliliklere tam uyum sağlamaya odaklıyız. Binance TR, Türkiye'deki düzenlemelere uyum sağlamak için gereken deneyim ve donanıma sahip." diye konuştu.