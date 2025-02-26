Yerli kripto para borsası, Travel Rule uyumu için gerekli adımları attı

Aralık ayının sonlarında Resmî Gazete’de duyurulan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terör Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" 25 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi. CoinTR de 'Travel Rule - Seyahat Kuralı' düzenlemeleri kapsamında gerekli güncellemeleri yaptığını kamuoyuyla ve kullanıcılarıyla paylaştı.

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 16 numaralı tavsiyesine göre kripto varlık platformlarının da uyması beklenen ve uluslararası finansta Travel Rule (Seyahat Kuralı) olarak anılan düzenleme, Türkiye’de de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) denetiminde uygulanmaya başladı.

Terörizm finansmanının ve kara para aklamanın önlenmesi hedefleniyor

Kripto varlık transferlerinde ve yatırma-çekme işlemlerinde gönderici ve alıcı kimlik, iletişim ve adres gibi ek bilgilerin talep edilmesini öngören yeni düzenlemeyle işlemlerin izlenebilirliğinin artırılması ve bu sayede yasa dışı para transferlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Söz konusu düzenleme kapsamında öngörülen değişiklikleri 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren uluslararası standartlara ve MASAK yükümlülüklerine uygun şekilde devreye aldıklarını belirten CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “Uygulama kapsamında CoinTR üzerinden yatırma-çekme ve kripto varlık transferi işlemlerinde, alıcı ve göndericiye dair ek bilgilerin toplanması zorunlu hale geldi. Talep edilen bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde sağlanması, kripto varlık çekme ve yatırma işlemlerinin sorunsuz ve hızlı gerçekleşmesi için büyük önem taşıyor. Kripto piyasalarının düzenlendiği tüm ülkelerde AML ve CFT regülasyonları uyarınca uygulanan bu güncelleme, platform güvenliğini artırırken dolandırıcılık ve benzeri yasa dışı faaliyetleri engellemeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

“Kullanıcı bilgilerinin korunması için tüm tedbirler alındı”

Üç yılı aşkın süredir faaliyet gösteren CoinTR’nin kurulduğu günden bu yana %100 uyum taahhüdü verdiğini vurgulayan Ali Eşelioğlu, “Kripto varlık transferlerinde ve yatırma-çekme işlemlerinde eksik veya hatalı bilgi paylaşılması, transfer işlemlerinin gecikmesine ya da iptaline konu olabilir. Finansal iletişimi kolaylaştırmak ve kripto para piyasalarındaki güvenliğe ek bir katman eklemek amacıyla %100 uyum taahhüdümüze uygun şekilde devreye aldığımız bu güncelleme, CoinTR’nin hem uluslararası finansal düzenlemelere hem de yerel mevzuat hükümlerine tam uyum sağlamasını mümkün kılıyor. CoinTR olarak transfer esnasında talep edilen ek kullanıcı bilgilerinin korunması için gereken tüm teknik ve idari tedbirlerin alındığını ve tüm sürecin mevzuata uygun şekilde yönetildiğini vurgulamak isteriz” diye konuştu.

“7/24 destekle kullanıcılarımızın yanındayız”

Marka kimliğini 2024’te “kriptonun güvenli noktası” sloganıyla yenileyen CoinTR’nin kullanıcı sorularını 7 gün 24 saat yanıtlayan bir destek hattı olduğunu vurgulayan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Ülkemiz, kripto regülasyonu açısından sağlam adımlarla ilerliyor. Türkiye’de finansın geleceğini inşa etme potansiyeli taşıyan kuruluşların önünü açmaya, kripto varlık piyasalarını tüm yatırımcıların güvenle erişebilmesini sağlamaya devam ediyor. Travel Rule güncellemesini de bu yolda atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. CoinTR kullanıcılarından talep edilen tüm ek bilgiler ve kullanıcı verileri, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve platform güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılıyor. Ayrıntılı bilgi isteyen tüm kullanıcılarımız dilerlerse KVKK ve Gizlilik Politikamızı okuyabilir, dilerlerse de 7/24 ulaşılabilen destek hattımızla iletişime geçebilir.”